SPLIT 76-godišnjak prijetio odvjetniku, policija mu oduzela automatsku pušku

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjakom koji će danas uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.

Jučer, 8. rujna 2025. godine zaprimljena je dojava da je muškarac u prostorijama odvjetničkog ureda uputio prijetnje smrću nakon čega se udaljio. Policijski službenici su nakon zaprimanja dojave odmah upućeni na mjesto događaja. Uhićen je 76-godišnji muškarac.

Tijekom istraživanja od njega je oduzeta automatska puška sa sklopivim metalnim kundakom, 109 komada pripadajućeg streljiva, tri prazna spremnika. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je počinio kaznena djela Prijetnja iz čl. 139.st.2. u svezi st.3 i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari iz čl. 331. st.1. Kaznenog zakona.