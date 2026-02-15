SPLI'SKI KRNJEVAL 2026. Fešta o' maski: Split u znaku maski, dječje radosti i dobre zabave

Grad Split danas je bio u znaku maski, glazbe i dobre zabave tijekom Fešte o' maski – smotre karnevalskih skupina, održane u sklopu manifestacije Spli'ski Krnjeval.

Program je započeo okupljanjem sudionika na Zapadnoj obali, nakon čega je uslijedila dječja smotra maski, u kojoj su sudjelovali mališani iz splitskih vrtića. Šarenilo kostima, maštovite kreacije i razigrani nastupi ispunili su smotru veseljem i smijehom, pokazujući koliko je ova manifestacija važna najmlađim sugrađanima.

U nastavku je održana povorka regionalnih karnevalskih skupina, koje su publici predstavile bogatstvo tradicije, humora i kreativnosti, unoseći dodatnu energiju i karnevalski šušur u središte grada.

Središnji dio zabave nastavljen je na Prokurativama, gdje je održan prigodan zabavni program za male i velike maškare. Organiziran je izbor najboljih maski u više kategorija, animacijski program za djecu te druženje uz glazbu i predstavljanje regionalnih karnevalskih skupina. Proglašene su i najbolje maske, a nagrade je uručio gradonačelnik Grada Splita, Tomislav Šuta.

Ovogodišnja Fešta o' maski pružila je dan ispunjen zajedništvom, radošću i pravim karnevalskim duhom.

Program krnjevala večeras se nastavlja koncertima Giuliana&Diktatora te Jasne Zlokić.

U utorak program započinje tradicionalnom povorkom, šentencom i spaljivanjem krnje.

Posjetitelje očekuje zabava na pet gradskih lokacija, a i ovim putem pozivamo sve građane da budu dio završnice još jednog veselog i razigranog splitskog krnjevala.