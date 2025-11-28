Splićanke među najboljima, kući odnijele nagrade hrvatskog glumišta

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u ponedjeljak 24.11.2025. svečano su dodijeljene nagrade hrvatskog glumišta i trima splitskim umjetnicama i to za najbolja umjetnička ostvarenja.

Nagrada za najbolje umjetničko ostvarenje - Opereta / mjuzikl (ženska uloga) dodijeljena je Zorani Kačić Čatipović (HNK Split) za ulogu Perine Rapetinove u opereti Spli'ski akvarel.

Nagrada za najbolje umjetničko ostvarenje - Balet (ženska uloga) dodijeljena je Irini Čaban Bilandžić (HNK Split) za naslovne uloge u baletima Šeherezada, Gospođa Bovary i za ulogu Snježne kraljice u baletu Snježna kraljica.

Nagrada za najbolje glumačko ostvarenje u lutkarskim predstavama ili predstavama za djecu i mlade dodijeljena je glumici Miji Roknić (Gradsko kazalište mladih) za ulogu Anne u predstavi Zlatokosa Nine Kleflin i u produkciji Gradskog kazališta mladih.

Glumica Gradskog kazališta mladih, Mia Roknić, i 2023. godine je primila nagradu hrvatskog glumišta za najbolje glumačko ostvarenje u lutkarskim predstavama ili predstavama za djecu i mlade za ulogu Haruna u predstavi Mačak u čizmama, a nacionalna prvakinja baleta HNK Split, Irina Čaban Bilandžić, osvojila je nagradu hrvatskog glumišta za najbolje umjetničko ostvarenje - balet - 2019. godine za ulogu Medore u baletu Gusar.