Splićanka ušla u 'Život na vagi' i ispričala potresnu životnu priču

Splićanka Katarina (45) ušla je u show Život na vagi s jasnim ciljem, želi svojoj kćeri podariti majku punu energije, volje i života.

Iza nje su teški gubici i bolna sjećanja. U mladosti je izgubila brata, a ubrzo nakon toga i majku, koja je preminula od karcinoma. Upravo zbog tih iskustava, priznaje, najteže joj pada pomisao da bi i njezina kći mogla odrastati bez potpore šire obitelji.

"Ja sam njoj sve, zato sam i došla ovdje," rekla je Katarina kroz suze pred kamerama.

Otkrila je i svoju najveću želju, a to je biti aktivna majka koja će s kćeri voziti role i bicikl, zajedno se kupati i uživati u svakodnevnim aktivnostima.

"Ne želim da ona ide naprijed, dok ja sjedim u autu", iskreno je priznala, dodavši da je upravo ta misao bila presudna za odluku o promjeni.

Zbog viška kilograma, kaže, sve se više povlačila iz društva. Umjesto izlazaka, prijatelje je počela pozivati k sebi jer joj je kretanje postalo naporno, a i odjeća je predstavljala veliki problem.

"Nikad nisam bila depresivna, nego nezadovoljna," istaknula je.

Trener Edo komentirao je kako smatra da je upravo Katarina jedna od rekorderki po broju kilograma u ovoj sezoni, što njezinu odluku za novi početak čini još značajnijom.