Splićanka u Irskoj "ogolila" sve mitove o cijenama: "Kada uđete u samoposlugu, doživite pravi šok"

Moji prijatelji znaju da me život posljednjih godina često nosi u dvije zemlje: Irsku – gdje je moja kći upravo završila studij – i Italiju, u koju zbog boljih letova prema Irskoj idem mnogo češće nego inače. Kako mi je dobar dio života orijentiran prema gastronomiji, da ne kažem sasvim otvoreno – prema spizi – potpuno je logično da u spomenutim zemljama kupujem i donosim doma. Kod nas su mnoge stvari skupe, a kako smo u istoj Europskoj uniji, ja se ni danas ne mogu dovoljno načuditi zašto je oko nekih namirnica ili kućnih potrepština tolika razlika.

Irska – zemlja pristojnosti i svakodnevnog osmijeha

Irska je prekrasna i mirna zemlja u kojoj žive iznimno pristojni ljudi. Ujutro će vas u kafiću gotovo svi pozdraviti i poželjeti vam dobar dan, muškarci će vam u avionu skinuti torbe i ponijeti ih ako pokažete želju, a nitko vam u prometu neće pokazivati srednji prst ni upućivati ružne geste. Posebno nas žene iznenađuje koliko su muškarci u Irskoj obzirni i nenametljivi. To je prva stvar koja nam zapne za oko.



Ne trebam ni opisivati kakav kulturološki šok doživim već prvog jutra nakon povratka u naše egzotične krajeve – pogotovo ako sjednem za volan. Razlika u ponašanju ljudi, u prometu, pa čak i u ritmu dana, golema je.

Cijene: kava i pecivo skuplji, ali namirnice iznenađujuće jeftinije

Što se tiče cijena, najskuplji su izlasci na kavu i pecivo – i naravno, cigarete za pušače. Tri kave s mlijekom i tri peciva (kroasani, cimet role…) stoje oko 20 eura, što je i dalje manje nego, primjerice, u Kopenhagenu, gdje će vas to isto koštati 35 eura.



Kćer mi je pojasnila, budući da je radila kao baristica, da se u Irskoj sve kave rade s dvostrukom dozom espressa (doubleshot), pa cijena u konačnici i nije viša.



U restoranima su cijene potpuno usporedive s hrvatskima – u Dublinu, u poznatoj četvrti Temple Bar, večera za troje u tradicionalnom pubu s pićem i desertom košta 93 eura, dok smo u Corku, u talijanskom restoranu Rossinni, ručak za petero platili 160 eura.



Ali kada uđete u samoposlugu, doživi se pravi šok: ista robna marka, ista ambalaža, a razlika u cijeni golema. Limenka kukuruza kod nas 1,29 eura, a tamo 0,33. Smrznuti grašak kod nas 1,99, u Irskoj 0,99. Nescafé od 190 grama u Hrvatskoj 14 eura, u Irskoj 8 eura. Čak su i higijenske potrepštine osjetno jeftinije – zubna pasta popularnog brenda stoji 1,50 eura već godinama, bez promjena.

Stanovanje i klima: luksuz i vlaga u istoj rečenici

Stanovanje je u Irskoj poseban izazov. Stan možete dobiti samo ako imate dobre preporuke i stabilna primanja, dok studenti u privatnim domovima plaćaju i do 1.200 eura mjesečno za sobu s kupaonicom i zajedničkom kuhinjom. Ti su prostori “top klasa”, ali i jedini koji ne zahtijevaju stalnu upotrebu odvlaživača zraka (dehumidifier).



Naime, mnoge irske kuće su vlažne i hladne, osim ako nije riječ o novijoj gradnji, pa život u Irskoj, unatoč visokom standardu, nije uvijek bajkovit.

Kad se vratiš u Split – shvatiš koliko vrijedi sunce

A onda se vratim kući – u Split.



Nakon svježeg irskog zraka i ljubaznih ljudi, ponovno osjetim našu južnjačku strast i nestrpljivost, prometne gužve i nagle reakcije. Ali tu je i naša klima, koja briše sve razlike. Kad se sunce spusti nad Marjan, a miris mora zamijeni kišu i vlagu, shvatim da nijedna cijena, ni razlika u standardu, ne može nadmašiti ono što imamo – život pod suncem Dalmacije.