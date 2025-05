SPLIĆANKA ROĐENDAN DOČEKALA U POSTELJI, DALEKO OD SVIH: Javio nam se njezin otac i ispričao sve o nasilju, bijegu i preživljavanju!

- Moja Ava danas slavi rođendan. Danas je dan kad bi trebali slaviti, ali ona leži u postelji, suočena s velikom boli. Iako bi ovo trebao biti trenutak veselja i radosti, znate i sami kako je zaslužila, međutim Ava se trenutno bori s teškoćama, a njezino stanje nije najbolje - priča nam na početku razgovora Avin otac, Ivica Karabatić iz Beograda.

U ovom teškom razdoblju, Ivica Karabatić podijelio je s nama i detalje koji objašnjavaju situaciju koja je prethodila Avinom povlačenju iz javnosti, odlasku u Beograd i šokantnoj izjavi u kojoj je prozvala svoju majku za zlostavljanje.

Najprije je u travnju izazvala pomutnju na društvenim mrežama, nakon što je na svom Facebook profilu kratko napisala "zbogom".

- Složena je situacija, zato je tata tu. Jako mi je teško, prolazim kroz pakao. Trpim fizičko i psihičko nasilje od majke 22 godine. Uzela sam stvari i došla u Beograd, sve mi se skupilo. Došlo je vrijeme da presječem toksične odnose. Ona godinama koristi moju i očevu dobrotu, otkako sam izašla iz klinike za odvikavanje svijet gledam drugačije. Trudila sam se da joj pomognem, ali ne vrijedi. Ponovno me je napala, ljetos me je isto pretukla. Ne želim to trpjeti - rekla je Ava Karabatić o majci Sanji za Blic i dodala:

- Prolazim kroz teško razdoblje, treba mi podrška i pomoć, zato je otac uz mene. Krenula sam drugim putem i neću dozvoliti da me vuče unatrag. Ona me je ponovno napala. Što se tiče objave na Facebooku, to nisam pisala ja. Pisao je moj administrator. Nikada ne bih digla ruku na sebe, nemam crne misli. Veliki sam vjernik i tako nešto mi ne bi palo na pamet - dodala je.