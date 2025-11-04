Splićanka prevarena na - siru: "Užasno me to iritira"

Hrvati sve teže skrivaju ogorčenost zbog visokih cijena u trgovinama – i to s razlogom. Gotovo svakodnevno zauzimamo vrhove europskih ljestvica inflacije i previsokih trgovačkih marži, a čini se da ni masovni bojkot početkom godine nije promijenio ponašanje trgovaca.

Na Facebook stranici Halo, inspektore objavljena je priča Splićanke koja se neugodno iznenadila prilikom kupnje u Kauflandu. Naime, trgovina joj je pokušala naplatiti više nego što je stajalo na deklaraciji proizvoda – a objašnjenje zaposlenika samo je dodatno razljutilo kupce.

„Kažu da su potrošači nakon bojkota postali bahati. Zanovijetaju zbog centa-dva, traže svoja prava, reklamiraju proizvode više nego ikad. Kao da su se probudili. Zato i ne čudi kad umirovljenica glasno traži da joj se naplati cijena koja piše na polici“, stoji u objavi.

U konkretnom slučaju, riječ je bila o siru gaudi. Na deklaraciji je jasno pisalo da kilogram stoji 5,70 eura, no na blagajni je cijena iznosila 5,90 eura. Razlika možda mala – ali dovoljno iritantna da izazove sumnju i revolt.

„Rekli su mi: ‘Žao nam je, poskupjelo je.’ To nije opravdanje. Svaki dan dižu cijene, a još nas i varaju s etiketama. I na kraju smo mi ti bezobrazni jer se usudimo prigovoriti“, poručila je ogorčena Splićanka.

U objavi se na kraju postavlja pitanje koje sve više muči građane: događa li se ovakvih situacija sve češće? I što će biti kada trgovci uvedu elektronske cijene koje će moći mijenjati – doslovno – iz minute u minutu?