Splićanka otišla po kvasac pa se našla u oružanoj pljački: "Vikao je 'daj pare', sakrila sam se između polica"

Na području Splita u petak, 9. siječnja, zabilježeno je razbojništvo u kojem je maskirani muškarac, prijeteći pištoljem, iz trgovine otuđio manju količinu novca te se potom udaljio s mjesta događaja.

„Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti i pronalaska počinitelja“, kratko su izvijestili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prema neslužbenim informacijama, incident se dogodio u jednoj trgovini u splitskom kvartu Brda. U trenutku oružane pljačke u trgovini se zatekla i jedna Splićanka, koja nam je ispričala detalje događaja.

„Hitno mi je trebao suhi kvasac pa sam se netom prije zatvaranja dućana spustila kupiti ono što mi je nedostajalo. U trgovini sam bila sama i tražila kvasac kada sam odjednom začula povike: ‘Daj pare, daj pare’. U prvi mah pomislila sam da je riječ o nekoj šali, ali vrlo brzo sam shvatila da je situacija ozbiljna“, ispričala nam je svjedokinja.

Sakrila se između polica

Dodaje kako se instinktivno sakrila između polica, dok je razbojnik prodavačici prislonio pištolj na čelo i zahtijevao novac.

„Razmišljala sam da, ako me primijeti ili ako ga nešto iznenadi, može reagirati nepredvidivo. Bila sam uvjerena da je spreman na sve, pa sam odlučila ostati skrivena i čekati da ode“, rekla je.

Nakon što je pljačkaš napustio trgovinu, svjedokinja je prišla vidno potresenoj prodavačici, koja je od šoka pala u nesvijest.

„Policija je vrlo brzo stigla na mjesto događaja. Iako je pljačkaš bio maskiran, nije imao rukavice pa su mu se vidjele ruke. Dakle na kamerama je vidljivo da je riječ o stranom državljaninu tamnije boje kože. Posebno me iznenadilo koliko je čisto govorio hrvatski jezik“, dodala je.

Na kraju je izrazila nadu da će policija počinitelja pronaći u najkraćem mogućem roku.