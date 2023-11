Splićanka koja se kupa u moru skoro svaki dan u godini primijetila nešto neobično: "Krenula sam sama testirati stanje dodirujući donje slojeve mora nožnim prstima"

U vremenu sveprisutnih globalnih klimatskih promjena, veliki otkloni od onoga na što smo posljednjih desetljeća navikli događaju se i na lokalnom nivou. Štoviše, aktualna jesen donijela je vrhunac meteoroloških ekstrema i u temperaturnom i oborinskom smislu. Prilično je izvjesno da će završetkom klimatološke jeseni, a to je za deset dana, ovo godišnje doba u većini predjela biti najtoplije od početka službenih meteoroloških mjerenja.

Uz temperaturne rekordne po pitanju zraka, u studeni smo ušli rekordno visokim temperaturama more. Prisjetimo se, 1.11.2023. apsolutni rekordi pali su u Splitu i Hvaru. Toga je dana more u Splitu bilo 21,0°C, a dotadašnji rekord za studeni iznosio je 20,9°C, što je bilo izmjereno 1.11.1967. U Hvaru je 1.11.2023. temperatura mora bila 21,7°C, a dotadašnji rekord je iznosio 21,5°C te je izmjeren 7.11.1966. U Komiži je istog izmjerena temperatura mora od 21,2°C, što je svega 0,1 niže od dosadašnjeg rekorda postavljanog 1.11.2004.

Posljednja tri dana temperature zraka su umjereno pale, prolazno je bilo jake bure, no temperature mora se "ne daju". Tako je u subotu more u Splitu bilo čak 20, a jučer 19°C. No i u nedjelju more u Šibeniku, Hvaru i Komiži bilo je 20°C, što su rekordno visoke datumske vrijednosti.

Splićanka švicarskih korijena, Kathrin Kopp, gotovo se svakodnevno kupa na splitskim plažama cijele godine. Čini to zbog svoga zdravlja, a kupanje ne propušta ni u rijetkim danima kada u Splitu zavladaju led i temperature ispod nule. Kathrin je inače ulična sviračica koju su zavoljeli brojni Splićani, a voli pratiti vremenske (ne)prilike zbog čega je osobito omiljena među članovima Crometea.

Kate nam je ispričala zanimljivost vezanu uz temperaturu mora.

Naime, prošli petak se okupala usprkos nestabilnom vremenu, a prema službenim podacima, temperatura mora u Splitu je iznosila 19 stupnjeva Celzijusa.

"Dok sam plivala, pokušala sam nožnim prstima dotaknuti donje slojeve mora i uvjeriti se jesu li hladniji, no primijetila sam da je dolje prilično toplije. Zbog toga sam bila uvjerena da ga bura za vikend neće ohladiti. I tada su izašli podaci a subota, a more j u poslijepodnevnim satima doseglo 20 stupnjeva. Dakle, moja pretpostavka je bila točna, a da more bude toplije nakon bure do sada je bilo nezamisliv slučaj", kade nam Kate.



Dodaje da je jučer ponovno plivala i ponovno je topli sloj bio ispod površine.



"Kada sam plivala prema obali, jasno sam osjetila da je uz kraj puno hladnije. To se osobito osjeti, recimo, četiri metra prije obale. U svakom slučaju, više je nego neobično imati ovako toplo more, duboko u studenome", zaključuje simpatična Splićanka.