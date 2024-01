Splićaninu pretražili mobitel i sef pa pronašli brdo dječje pornografije!

Kad su ga policajci i tužitelji ispitivali o sadržaju njegova Samsunga GSM, šutio je kao zaliven.

Jer u mobitelu tog 24-godišnjeg Splićanina B. D. kriminalisti su pronašli veću količinu pornografskog sadržaja, točnije 64 videozapisa, 38 fotografija i 94 animacije, koji su u većem dijelu mogu opisati kao dječja pornografija.

Pretragom mobitela i detaljnom analizom otkriveno je da je gnjusni sadržaj, za kojeg je itekako bio svjestan da prikazuje djecu u eksplicitnom ponašanju kao i njihove spolne organe, učitavao u svoj mobitel od srpnja 2021. do 10. veljače 2023.

Kazneno je prijavljen zbog spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, odnosno za iskorištavanje djece za pornografiju, a za što zakon predviđa od tri do 12 godina zatvora. No to mu nije jedini grijeh. Protiv njega je u tijeku još jedan kazneni postupak zbog teškog kaznenog djela protiv spolne slobode, a za što mu prijeti od tri do 15 godina zatvora, piše Jutarnji list.

Inače, za sebe je rekao organima progona da je završio osnovnu školu, da je zaposlen kao djelatnik te da nema imovine ni djece. A kad sjedne na optuženičku klupu, možda sudskom vijeću u sudnici ipak odluči dati odgovor na pitanje - zašto.