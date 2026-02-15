Splićaninu dosadila "apstinencija" od prave zime. Krenuo na snijeg u Lici, evo što ga je dočekalo danas

Već smo u drugom polovini veljače, posljednjeg mjeseca klimatološke zime. Zima u Dalmaciji nije pokazala svoje "zube" ni ove sezone, ako izuzmemo hladne dane početkom siječnja. Aktualna ciklona nakon više dana juga konačno je danas donijela tako željenu buru.

Tako se podno Velebita bilježe{, ponegdje do 140 km/h. Daleko je to od prave zimske bure koja na tom području zna puhati na udare i do 200 km/h, ali s obzirom na broj dana s jugom zadnjih tjedana i ovo raduje.

O tome kakva je zima u hrvatskim planinama najbolje govori podatak da je Zavižan tek danas na preko pola metra snijega, malo snijega jutros je palo na Biokovu, a nije se zabijelio niti vrh Mosora.

Oni koji su uoči vikenda otišli na skijališta u BiH mahom su dobro napravili jer je obilan snijeg pao od Blidinja do Jahorine.

Ima i onih kojima se topla zima u Dalmaciji “popela na vrh glave” pa su kakvu takvu zimu otišli dočekati u Liku. Među njima je i Splićanin Jakov.

“Do jutra je padao slabo, bilo ga je oko 5 centimetara. No potom je pošteno krenuo padati pa ga sada ima 15-ak centimetara. Već neko vrijeme odlazim na zimske vikende u Risovac kod Plitvica i imamo najbolja iskustva. Cijene su prihvatljive, apartmani moderni, mogu uživati u pravom zimskom raju na manje od dva sata od Splita”, otkriva nam Jakov.

Zimsku idilu iz Risovca pogledajte u nastavku.