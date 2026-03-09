Splićanina žele velikani, a njemački mediji otkrivaju: HSV nema šanse zadržati Luku Vuškovića

Mladi hrvatski branič Luka Vušković ponovno je u središtu pozornosti europskih medija nakon sjajne partije u pobjedi Hamburger SV-a protiv Wolfsburga (2:1), a njemački i britanski mediji sve više pišu o njegovoj budućnosti – koja, čini se, neće biti u Hamburgu.

Vušković je u toj utakmici imao ključnu ulogu: izborio je kazneni udarac iz kojeg je izjednačeno, a kasnije je iznudio još jedan penal iz kojeg je HSV došao do pobjede. Uz to je u završnici utakmice nekoliko puta spasio svoju momčad sigurnim obrambenim reakcijama.

HSV ga želi, ali realnost je drukčija

U Hamburgu ne kriju koliko su zadovoljni njegovim igrama, no istodobno priznaju da će ga biti gotovo nemoguće zadržati i nakon ove sezone.

Vušković je, podsjetimo, na posudbi iz Tottenhama, s kojim ima dugoročni ugovor, a klub iz Premier lige planira njegov daljnji razvoj nakon završetka sezone.

Zbog toga u Hamburgu smatraju da su šanse da ostane još jednu sezonu minimalne, posebno jer iz tjedna u tjedan igra sve bolje i privlači pozornost europskih velikana.

Interes Barcelone i drugih velikih klubova

Njegove igre nisu prošle nezapaženo. Strani mediji posljednjih dana pišu da su za 19-godišnjeg stopera interes pokazali veliki europski klubovi, među kojima i Barcelona, koja navodno već istražuje mogućnost transfera.

Vušković je ove sezone postao jedan od najvažnijih igrača HSV-a, iako je u klub stigao tek kao posuđeni igrač. Osim obrambene sigurnosti, pokazao je i napadački potencijal – zabio je nekoliko golova i sudjelovao u ključnim akcijama svoje momčadi.

Talent iz Splita koji je brzo osvojio Europu

Vušković je nogometno odrastao u Hajduku, a već kao tinejdžer potpisao je ugovor s Tottenhamom. Nakon nekoliko posudbi u Europi, sada u Bundesligi potvrđuje status jednog od najperspektivnijih mladih braniča na kontinentu.

Ako nastavi s ovakvim igrama, njemački i britanski mediji smatraju da bi već ovog ljeta mogao napraviti novi veliki korak u karijeri – bilo povratkom u Tottenham ili prelaskom u neki od europskih velikana.