Splićanina prenerazila cijena buketa za Valentinovo: "Ko bi zdrave pameti ovo kupia?"

Danas se obilježava Valentinovo, dan kada ljubav nakratko izlazi iz rutine i dobiva počasno mjesto u svakodnevici. Prilika je to da partnerima pokažemo koliko nam znače, bilo simboličnom gestom, porukom ili zajedničkim trenutkom.

Iako se posljednjih godina sve češće biraju personalizirani darovi, tradicija je i dalje jasna: crvene ruže ostaju prvi izbor. Uz cvijeće, često se poklanjaju čokolade, a oni dubljeg džepa posežu i za parfemima ili skupljim poklonima. Valentinovo tako, osim romantike, donosi i ozbiljan promet, pa tako dok jedni slave ljubav, a drugi zadovoljno trljaju ruke.

No, nisu svi oduševljeni cijenama.

„Od 30 do 70 eura je cijena buketa. Za 30 eura dobijete dva doslovno dva cvita. Za neki normalan buket morate izdvojiti barem 60 eura. Ruža u nabavi košta oko 2,3 eura, a prodaje se za šest ili sedam. To je stvarno nenormalno. Kažu da nema romantičnih muškaraca, pa ko bi zdrave pameti ovo kupia?“, komentira nam jedan Splićanin kojeg smo zatekli ispred cvjećarne.

Unatoč cijenama, u cvjećarnama posla ne nedostaje. Iz jedne splitske cvjećare kažu nam da su narudžbe počele pristizati još deset dana unaprijed.

„Interes je velik svake godine. Ljudi možda komentiraju cijene, ali na kraju ipak žele obilježiti dan. Najviše se traže crvene ruže i gotovi aranžmani. Imamo kupce koji svake godine naruče isti buket, to im je postala tradicija“, kaže vlasnica.

Dodaje kako cijene ovise o nabavi i potražnji, posebno uoči Valentinova kada cijene na veleprodajnom tržištu rastu. „Nije to samo marža kako ljudi misle. U cijenu ulazi transport, skladištenje, rad, ambalaža… A ruža je osjetljiva roba“, objašnjava nam.