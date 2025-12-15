Splićanin vozio iako mu je vozačka ukinuta, oduzeto mu je vozilo

U subotu, 12. prosinca oko 20:40 sati na području Splita policijski službenici druge policijske postaje Split zaustavili su vozilo kojim je upravljao 34-godišnji muškarac. Utvrđeno je da upravlja vozilom prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima nakon što mu je rješenjem ukinuta i oduzeta vozačka dozvola i zahtjev za polaganjem vozačkog ispita može podnijeti tek u listopadu 2027. godine.

Na zahtjev policijskih službenika odbio je obaviti preliminarno testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Uhićen je i od njega je oduzeto vozilo kojim je počinio prekršaje. Muškarac je odveden na sud, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora, zaštitna mjera zabrane upravljanja i da se donese odluka o trajnom oduzimanju vozila.

Sud je donio odluku da je odgovoran za počinjene prekršaje, izrekao mu je kaznu zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitnu mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana.