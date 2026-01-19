Splićanin u stanu u zgradi zapalio hrpu odjeće i obuće. U stan stigli policija i vatrogasci

Policijski službenici Prve policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjim muškarcem koji je 13. siječnja 2026.godine u stanu koji se nalazi u stambenoj zgradi na području Splita u prostoru dnevnog boravka, zapalio hrpu prikupljene odjeće i obuće. Policijski službenici su ga nakon zaprimljene dojave pronašli kako leži u sobi pored kreveta. Odbio je postupiti po naredbi policijskih službenika da izađe iz stana, nakon čega su policijski službenici uporabili sredstva prisile i izveden je iz stana. Vatrogasci su ugasili požar Zbog rastrojenog stanja u kojem se nalazio odveden je u bolnicu gdje je zadržan. Do ovog događaja, policijski službenici su muškarca dva puta vodili u bolnicu iz koje je nakon pregleda pušten.

Uz ovaj događaj, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 56-godišnjak 21. studenoga 2025. godine u večernjim satima u sobi u stanu opuške od cigarete ostavio u krpi koju je odložio na pod nakon čega je napustio stan. Na opisani način je izazvao požar u stanu u kojem se nalazio njegov otac. Susjedi su pozvali vatrogasce koji su ugasili požar i oštećenog udaljili iz stana. Također, je 10./11. siječnja 2026.godine 56-godišnjak u stanu pretezao cijev od dovoda perilice te je tako omogućio nesmetano i neprestano istjecanje znatne količine vode, nakon čega je napustio stan. Velika količina vode oštetila je strop u poslovnom prostoru koji se nalazi ispod stana.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 56-godišnjak u studenom 2025.godine i u siječnju 2026.godine u tri odvojena događaja počinio dva kaznena djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom i kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari.

Nakon provedenog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku i sudac istrage mu je odredio zadržavanje.