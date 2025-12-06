Splićanin u nekoliko mjeseci zaradio 25.000 eura, ali je završio u istražnom zatvoru

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon provedene istrage, podignulo optužnicu protiv 41-godošnjaka zbog kaznenog djela prostitucije iz članka 157. stavka 1. Kaznenog zakona.

Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je od lipnja do rujna 2025., na području Splitsko-dalmatinske županije organizirao pružanje seksualnih usluga uz naplatu. Seksualne usluge su pružale četiri kolumbijske državljanke s kojima je dijelio zaradu. Okrivljenika se tereti da je takvim postupanjem ostvario zaradu u iznosu od najmanje 25.000,00 eura.

U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.