Splićanin u finalu ATP "challengera"

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (20), trenutačno 129. igrač svijeta, izborio je finale ATP challengera na tvrdoj podlozi u poljskom Grodzisk Mazowieckom. U polufinalu je svladao trećeg nositelja, Francuza Harolda Mayota (ATP-156.), rezultatom 6-4, 6-3.

Prižmić, drugi nositelj turnira, nastavlja impresivan niz: ovo mu je peto uzastopno finale na challengerima na kojima je nastupio. Meč protiv Mayota, s kojim se do sada susreo dva puta i jednom izgubio, trajao je sat i 40 minuta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U finalu će Splićanin odmjeriti snage s boljim iz dvoboja Poljaka Kamila Majchrzaka (ATP-88.) i Francuza Uga Blancheta (ATP-201.).