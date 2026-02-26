Splićanin tvrdi da su ga preveslali u banci: "Mislio sam da je sve zatvoreno, a onda mi je kredit stopiran"

Posljednjih tjedana našoj redakciji se javilo više čitatelja s pritužbama na postupak zatvaranja računa u Privrednoj banci Zagreb (PBZ). Iako su, kako tvrde, u poslovnicama zatražili i realizirali zatvaranje svih računa te bili uvjereni da su time prekinuli svaki odnos s bankom, naknadno su se suočili s problemima koji su im ozbiljno zakomplicirali financijske planove.

Neugodno iznenađenje pri podizanju kredita

Naime, kako nam pričaju sporni trenutak nastupio je tek kada su u drugim bankama pokušali dignuti kredit. Tamo su, obaviješteni da im je kreditna sposobnost umanjena jer se u evidencijama i dalje vodi kako postoje nepodmirene obveze u spomenutoj banci. Takva informacija za mnoge je bila potpuno neočekivana jer su smatrali da su zatvaranjem računa automatski zatvorili i sve ostale proizvode povezane s bankom.

Jedan od čitatelja ispričao nam je kako je prilikom dolaska u poslovnicu izričito naglasio da želi zatvoriti sve račune i prekinuti sve ugovorne odnose s bankom.

“Rekao sam djelatnici da želim zatvoriti apsolutno sve i da više ne želim imati nikakav otvoren račun u banci. Bio sam uvjeren da je time cijela priča završena. Nitko me nije posebno upozorio da kreditnu karticu moram zatvarati dodatnim zahtjevom”, tvrdi.

“Tražio sam da zatvore sve”

Dodaje kako je tek prilikom obrade zahtjeva za kredit u drugoj banci doznao da se i dalje vodi kao aktivni korisnik kreditne kartice.

„Rečeno mi je da postoji otvoren račun i evidentirane obveze, što mi je smanjilo kreditnu sposobnost. Bio sam šokiran jer sam smatrao da sam sve uredno zatvorio. Da sam znao da kartica ide zasebno, to bih odmah riješio. Smjesta sam otišao u PBZ i tražio objašnjenje. Tamo su mi, mrtvo hladno, rekli da sam zatvaranje kreditne kartice trebao naknadno posebno zatražiti. Pitao sam ih zašto mi to nisu rekli u trenutku kada sam izričito tražio ukidanje svih računa i prekid svih odnosa s bankom, ali na to nisam dobio konkretan odgovor“, kaže nam.

Naš čitatelj smatra da je riječ o netransparentnoj praksi jer prosječan klijent, kada zatraži zatvaranje svih računa i prekid odnosa s bankom, logično pretpostavlja da su time obuhvaćeni svi računi, uključujući i kreditne kartice. Upozorava i na mogućnost da su se u međuvremenu obračunavale članarine, naknade ili kamate gdje se posljedice ne osjećaju samo kroz eventualni dug, nego i kroz narušenu kreditnu sposobnost, što može utjecati na odobravanje stambenih ili gotovinskih kredita u drugim bankama.

„Nije problem samo nekoliko eura naknade, nego činjenica da vam to može zatvoriti vrata većem kreditu. U mom slučaju radilo se o nekoliko eura, ali stvar je u principu. Što da za to nisam doznao slučajno, tek kad sam zatražio kredit u drugoj banci? Tko zna do kojeg bi se iznosa taj dug u međuvremenu popeo kroz naknade, kamate ili članarine, a ja o tome ne bih imao pojma“, kaže naš sugovornik.

Oglasili se iz banke

Za komentar smo se obratili i Privrednoj banci Zagreb. Iz banke poručuju kako, bez uvida u konkretan slučaj i sadržaj zahtjeva klijenta, nisu u mogućnosti detaljnije komentirati pojedinačne okolnosti.

“Općenito, svaki ugovor predstavlja zaseban pravni posao na koji se primjenjuju uvjeti i pravila tog konkretnog ugovora. Primjerice, transakcijski račun i kreditne kartice Banke zasebni su ugovorni proizvodi. Otvaranje jednog proizvoda ne podrazumijeva automatsko otvaranje drugog, kao što ni zatvaranje jednog proizvoda ne uključuje zatvaranje drugog”, navode iz PBZ-a.

Dodaju kako su klijenti prilikom dolaska u poslovnicu, kod zatvaranja računa, informirani o drugim proizvodima koje imaju u banci te da, ako to žele, trebaju zasebno zatražiti i zatvaranje kreditne kartice.

„Klijenti su prilikom dolaska u poslovnicu kod zatvaranja računa informirani o drugim proizvodima koje imaju u Banci. Ako to želi, klijent treba zasebno zatražiti i zatvaranje kreditne kartice.

U slučaju postojanja nepodmirenih obveza po bilo kojem od proizvoda, Banka klijente o tome zasebno obavještava. Isto tako, u slučaju kašnjenja, Banka prethodno šalje odgovarajuće obavijesti ovisno o vrsti proizvoda, klijentima su također dostupne i određene mjere olakšavanja otplate prije poduzimanja daljnjih aktivnosti“, zaključuju iz PBZ banke.

Unatoč službenom pojašnjenju, čitatelji smatraju da bi komunikacija u praksi trebala biti jasnija i nedvosmislenija, osobito u situacijama kada klijent izričito zatraži prekid cjelokupnog poslovnog odnosa s bankom.