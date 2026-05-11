Splićanin odbio test na droge

U subotu, 9. svibnja 2026. godine oko 1:45 sati na području Splita, policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 39-godišnjak. Vozač je odbio zahtjev policijskog službenika za obavljanje testiranja na prisutnost droga u organizmu.

Također je utvrđeno da je vozilu istekla prometna dozvola te da vozač nema vozačku dozvolu.

S obzirom na to da je 39-godišnjak već pravomoćno kažnjavan zbog prometnih prekršaja, uhićen je i u žurnom postupku priveden na sud. Policija je predložila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od jedne godine.

Sud ga je proglasio krivim te mu izrekao kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, uvjetno na godinu dana, novčanu kaznu te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od devet mjeseci. Nakon izricanja presude, 39-godišnjak je pušten na slobodu.