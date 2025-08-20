Splićanin napada WBA kontinentalni pojas

Splićanin Luka Lozo, najaktivniji hrvatski profesionalni boksač u protekloj godini i jedini Hrvat koji redovito boksa u SAD-u, ponovno leti preko Atlantika. Ovaj put pred njim je povijesna prilika jer može postati prvi Hrvat koji će u Americi osvojiti WBA titulu još od legendarnog Fritzieja Živića 1940. godine.

Živić je tada držao svjetski naslov, a Lozo će napasti WBA kontinentalnu titulu, što bi i dalje bio veliki iskorak za njegovu karijeru i hrvatski boks.

Borba je zakazana za 20. rujna u dvorani The Paramount u New Yorku. Protivnik će mu biti neporaženi Amerikanac Junior Younan, 29-godišnjak s impresivnim skorom od 22 meča, 21 pobjedom od čega 13 nokautom te jednim remijem.

Lozo u meč ulazi ohrabren nizom od pet borbi bez poraza, četiri pobjede nokautom i jednim remijem. Posljednji put je u veljači ove godine u SAD-u odmjerio snage s bivšim izazivačem za svjetsku titulu Elvinom Ayalom, a borba je završila neriješeno.

Inače, Lozo se bori u srednjoj kategoriji, no za ovu priliku podiže granicu i nastupa u supersrednjoj kategoriji, a dvoboj je zakazan na deset rundi.