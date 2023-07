Splićanin koji dinamovcima spašava karijere otkrio veliku vijest o Oršiću: "Nenad Bjelica me osobno zvao"

Docent doktor Goran Vrgoč operirao je Mislava Oršića u zagrebačkoj Poliklinici Kvaternik.

- Operaciju smo napravili u četvrtak navečer, u petak oko 11 sati je otišao kući - kazao je za Spotske novosti doc. dr. sc. Goran Vrgoč.

Nije se radilo samo o prednjem križnom ligamentu...

- To je bila jako teška kontaktna ozljeda, otišao je prednji križni ligament, ali i medijalni kolateralni ligament, a malo je stradao i meniskus. Specifičnost operacije je što je to zadnji krik tehnoloških dostignuća rekonstrukcije križnih ligamenata. U Hrvatsku smo to uveli 2018. Pojačali smo mu križni ligament s anterolateralnim ligamentom, što mu daje dodatnu rotacijsku stabilnost i ti pacijenti se puno brže oporavljaju. To je namijenjeno samo profesionalnim sportašima. Otkriveno je da je veliki problem pri povratku u sport ako se to ne napravi.

Vrgoč je doktorirao na genetici u Oslu, iz ortopedije i sportske medicine se usavršavao u Francuskoj i Njemačkoj, svojedobno je radio u Dinamu, a duže vrijeme je liječnik judo i gimnastičke reprezentacije.

- Trener Trabzonspora Nenad Bjelica i pomoćnik Nino Bule zvali su me i zamolili da operiram Mislava, budući da sam nekad davno bio u Dinamu. Znaju da sam dugo radio u Francuskoj. Htjeli su da se što prije to riješi kako bi ga mogli imati za drugi dio sezone.

Kakav proces oporavka očekujete?

- Odlično se osjeća, šetao je do auta, koljeno mu je apsolutno mirno. Za vikend smo mu dali odmor da se smanji oteklina i od ponedjeljka kreće s fizikalnom terapijom. Nakon toga ide kondicijska priprema, ako se sve napravili kako treba za pet-šest mjeseci mora biti u treningu s momčadi, a očekivana prva utakmica je za osam-devet mjeseci.

Fizikalnu terapiju također će obaviti u Zagrebu.

- Ostaje kod nas, ja ću ga zajedno s kolegama voditi i pratiti u Poliklinici Tendo, radit ćemo mu kompletnu rehabilitaciju.

Kako je točno stradao?

- Gradio je loptu na treningu, a drugi igrač ga je s leđa u naletu udario po potkoljenici, tako je došlo do rotacije u koljenu i puknuća. Riječ je o desnoj nozi. To je bio dosta nezgodan udarac. Potkoljenica je samo propala.

Postoji li prevencija od ozljede križnog ligamenta?

- Postoji. Za djecu od 10-11 godina uvedeni su nacionalni programi, rade preventivne vježbe. To je FIFA tražila, prvi rezultati su pokazali da se smanjuje postotak ozljeda donjih ekstremiteta. Kod djece mišići ne prate rad kostiju, te dolazi do velikih ozljeda.

