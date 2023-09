SPLIĆANIN JE SENZACIJA NA US OPENU Gojo otkrio zašto je obojio kosu: "Kladio sam se s trenerom, a onda poludio..."

Došao je kao potpuni autsajder na US Open, sa željom da prođe kvalifikacije Grand Slama, a s njega će, kako god završi, otići kao jedna od najvećih senzacija. Splićanin Borna Gojo (25) nanizao je i šestu pobjedu i plasirao se u osminu finala, gdje će igrati protiv prvog tenisača svijeta Novaka Đokovića na Arthur Asheu.

Jiří Veselý izgubio je, kao i Mackenzie McDonald i Hugo Dellien, u čista tri seta. Bilo je 6-4, 6-3, 6-2 za nešto više od dva sata.

Gojo se u New Yorku preporodio, a na američkom tlu gradio je karijeru koja je počela 2018. u Winston-Salemu, gdje je dobio pozivnicu za debi na ATP touru. U tom je gradu pohađao sveučilište Wake Forest od 2017. do 2019., studirao poslovni menadžment, prenose 24 sata.

- Prošlo je dosta vremena otad, najbolje razdoblje života proveo sam u Winston-Salemu, bilo je dobro. Treneri i program puno su mi dali u životu i karijeri, bez toga ne bih bio ovdje ili možda ni igrao pa sam stvarno zahvalan za to vrijeme, nedostaje mi škola i svi ljudi tamo - rekao je nakon pobjede nad Čehom.

Gledajući kvalifikacije i glavni turnir, izgubio je samo jedan set, još u prvom meču protiv Srbina Hamada Međedovića u tie-breaku. Igra turnir života, ali ne opterećuje se toliko time.

- Kad ste na turniru, nemate vremena toliko uživati, samo se pripremate za idući meč. Ne mogu reći da uživam u zadnjih 10 dana, ali je naravno lijepo i dalje biti ovdje i pobjeđivati - rekao je Gojo.

On je na Flushing Meadows stigao s novom bojom kose. Smeđu je pretvorio u blajhanu, a otkrio je i zašto. U pitanju je dogovor s trenerom Dujom Delićem.

- Trener i ja okladili smo se početkom godine da su se obojiti kad uđem u top 100. Stalno mi je malo falilo, 102., 103. i poludio sam, kao i inače. Donio sam nerazumnu odluku i rekao: "napravit ću to prije US Opena i možda se dogodi". I eto me ovdje - nasmijao se.

S plasmana karijere od 102. mjesta napredovao je do 76. na ljestvici uživo, skočio 29 pozicija. Igra sjajno, služi ga servis.

- Uvijek se pokušavam koncentrirati na servis i stvari koje mi dobro idu. Lijepo je što ovaj tjedan držim razinu i što sam koncentriran za igru na tri dobivena seta. Sva tri meča završio sam prilično uvjerljivo i sretan sam zbog toga - rekao je Gojo.

On je svoj meč završio prije nego što je počeo onaj između Novaka Đokovića i Lasla Đere. Prvi tenisač svijeta bio je tu u velikim problemima, ali je nakon 0-2 ipak prošao među 16 i prvi će put zaigrati protiv Goje. Borna je dao prognozu prije nego što su Srbi izašli na teren, javljaju 24 sata.

- Što god da se dogodi u tom meču, bit će teško. Igrao sam protiv Lasla jednom, nikad protiv Novaka. Svi ti dečki su favoriti protiv mene, pripremit ću sebe i svoju igru najbolje što mogu. Vidjet ćemo što će se dogoditi u nedjelju - rekao je Gojo.

Koeficijent na Đokovića je najmanji mogući, 1,01, na Bornu 13, što znači da ima 7,7 posto šansi. Vrijeme je da Borna skupo proda kožu i uživa na centralnom terenu, a možda se dogodi i nešto više... Tko zna