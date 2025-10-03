Splićanin Domagoj oživio Poljud i legende Borisa Dvornika i Olivera na platnu! Crta i na svadbama, turisti ga traže po cijelom gradu, a mi smo zavirili u njegov atelje...

Zahvaljujući svom prepoznatljivom stilu i velikom trudu koji je uložio u svoj rad, mladi Splićanin Domagoj Ante Sartori postao je umjetnik o kojem se sve više priča u gradu podno Marjana. U svom ateljeu u Splitu stvara slike s raznim dalmatinskim motivima, izlaže ih na sajmovima, a turisti ih masovno prepoznaju i rado nose kući kao uspomenu.

Mnogi će se Splićani sjetiti njegovog djeda, Ante Slatine, zaljubljenika u umjetnost i vrsnog majstora olovke, pa se čini da je Domagojev talent prirodno nastavio obiteljsku crtu. Posjetili smo ga u njegovom ateljeu posebnog imena Immacolata, smještenom u samom srcu Splita, u Trogirskoj ulici broj 3.

Vaš atelje u Splitu postao je prepoznatljivo mjesto. Što se tamo može vidjeti?

- Atelje je moja mala oaza stvaranja. Tamo crtam i izrađujem radove, a posjetitelji mogu iz prve ruke vidjeti kako nastaje svaki motiv. Najčešće su to dalmatinske kamene ulice, Jadransko more, magarci, brodovi, ribe i svakodnevni živote, odnosno sve ono što mene osobno inspirira - kazuje nam Domagoj.

Na naše pitanje koja mu je omiljena slikarska tehnika, odgovara:

- Najviše volim raditi akrilom na platnu. Ta tehnika mi omogućuje da brzo izrazim boje, svjetlost i atmosferu dalmatinskih motiva, ali i da svakom svom radu dodam osobni pečat.

Prisjetit ćemo se vašeg izlaganja u Art ulici kod Đardina, kao i na raznim sajmovima poput Rive i City Centra, gdje su vaši radovi privukli brojne zaljubljenike u dalmatinske motive.

- Osim u ateljeu, često izlažem na sajmovima i manifestacijama u Dalmaciji. Tamo imam priliku razgovarati s ljudima, a posebno s turistima koji u mojim crtežima prepoznaju ono što su sami doživjeli na odmoru. Mnogi kažu da im je moja slika najljepša uspomena koju nose kući - ističe.

Da posjetitelji itekako cijene njegov rad i pristup, potvrđuju i Google recenzije.

Jedan turist napisao je:

- Ušla sam u Domagojev dućan i svidjela mi se sva njegova umjetnost! Dočekao me s ogromnim osmijehom i pomogao mi odabrati komad hobotnice koji sam željela Dodao je čak i kuku na maslinovo drvo i pustio me da se kasnije vratim da se osuši. Uvijek rado podržavam ljubazne i talentirane ljude poput njega! - piše. Drugi posjetitelj istaknuo je:

- Najbolja mala suvenirnica u Splitu, s najboljom umjetnošću i najboljim umjetnikom. Stvarno lijepa umjetnost, i stvarno drag, drag tip. Ne možete se ne nasmiješiti u njegovoj blizini. Hvala ti za sve slike koje si nam naslikao!.

A treća recenzija donosi zaključak koji dijele mnogi:

- Najslađi mali dućan u Splitu! Ima prekrasne slike i magnete, sve je toliko autentično i posebno. Svakako mjesto koje treba posjetiti.

Domagoj nam s osmijehom na licu kazuje da mu je najveća inspiracija upravo Dalmacija – njene ulice, more i ljudi. Često ćete vidjeti kako oslikava magarce, valove, ribe... I to ne samo na papiru, već i na tekstilu po narudžbi.

- Volim zabilježiti ono što nas okružuje svaki dan, a često ni ne primjećujemo. Kamen, barke, ribari, stare škure, dalmatinske životinje... To su detalji koji u meni bude priču, a s obzirom da sam rođen, odrastao i živim uz more, to ne čudi - govori.

Crtanje na terenu: oslikava zidove i stvara umjetnička djela uživo, pa čak i na vjenčanjima

- Nedavno me klijent nazvao da mu oslikam zid kraj bazena - priča Domagoj te dodaje:

- Volim raditi na terenu i po narudžbi jer svaki prostor ima svoju priču i svaki zid je izazov za novu kompoziciju. A ako bi me netko zvao, rado bih slikao i mladence na svadbi. I to direktno dok plešu ili imaju poseban trenutak. Takvi trenuci su puni emocija i prava inspiracija - ističe.

Naš sugovornik je svojim prepoznatljivim stilom oslikao stolove u caffe baru Guliver u Brelima.

O počecima...

Vratimo se trenutak na početak, kada ste istinski otkrili da imate talent i da je to vaš poziv?

- Sve je počelo još u djetinjstvu. Sjećam se da sam satima crtao sve oko sebe; cijele bilježnice bile su mi iscrtane. Najprije sam upisao srednju građevinsku školu u Splitu, no spletom životnih okolnosti preselio sam se na Brač, gdje sam završio Kamenoklesarsku školu. Već tada imao sam prve doticaje s umjetnošću, a kasnije sam završio i umjetničku školu za kipara - govori.

Prije nego što je službeno započeo svoj umjetnički put, Domagoj je bio nadahnut i obiteljskom tradicijom.

- Moj djed, Ante Slatina, imao je domaću radinost i uvijek sam ga promatrao kako stvara vlastitim rukama. Nedugo nakon toga i sam sam otvorio svoj obrt, jer sam želio nastaviti obiteljsku tradiciju, ali u svojem umjetničkom izričaju. Danas sam ponosan vlasnik ateljea Immacolata, gdje svakodnevno stvaram umjetnička djela, a kupci imaju priliku iz prve ruke vidjeti proces nastajanja, odabrati motiv i naručiti sliku. Radim i po narudžbi, a ako nisam u ateljeu, često sam na sajmovima. Upravo sam završio izlaganje i prodaju na Rivi. Moram priznati da me upravo taj direktni rad s ljudima najviše usrećuje jer volim druženje s posjetiteljima i prodaju uživo.

Dvije njegove fotografije završile su u uzgajalištu ribe Ancora u Neumu, gdje sada krase prostor i svjedoče o njegovoj umjetničkoj vještini.

Što mislite, zašto turisti toliko vole vaše radove?

- Vjerojatno zato što su motivi autentični i vezani za mjesto u kojem su proveli posebne trenutke. Kad netko vidi ulicu kojom je šetao, ili pak našu Palaču, Rivu ili bilo koji dalmatinski motiv kakav je fotografirao, odmah se stvori veza. Ljudi vole znati da je nešto nastalo izravno pred njima.

Domagoj je oslikao Poljudsku ljepoticu, prenoseći na platno emocije.

- Svaki detalj pažljivo oslikavao akrilom, igrao se svjetlom i sjenama, kako bi Poljud zaživio u svom punom sjaju - priča.

Gdje se vidite u budućnosti?

- Volio bih otvoriti još veću galeriju, možda i radionice u kojima bi posjetitelji mogli sami pokušati crtati dalmatinske motive. Volio bih naglasiti da me slobodno možete kontaktirati preko društvenih mreža Facebook ili na broj +385 95 856 6139 i naručiti crtež po želji. Ako vas put navede u centar Splita, slobodno me posjetite u mom ateljeu na adresi Trogirska 3. Želim da se umjetnost ne samo gleda, nego i doživi - govori za kraj naš sugovornik.

