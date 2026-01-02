Splićanin dobio na Eurojackpotu i odmah javio rodbini. Evo kako je izabrao brojeve

Na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije ovog tjedna stigao je igrač iz Splita po vrijedan dobitak osvojen u Eurojackpotu. Sretni dobitnik pogodio je kombinaciju 5+1 i tako osvojio iznos od 669.842,80 eura, izvjestila je Hrvatska lutrija.

Dobitni listić uplatio je, kao i inače, na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Splitu, na adresi Matoševa BB. Dobitnik ističe kako redovito igra Eurojackpot, a brojeve najčešće bira prema datumima rođenja svojih bližnjih, koji su mu ovaj put donijeli sreću.

Priznaje kako je ovo njegov prvi značajni dobitak, a za osvojeni iznos saznao je putem teleteksta. Uzbuđenje je bilo toliko snažno da, kako sam kaže, cijelu noć nije mogao spavati. Radosnu vijest odmah je podijelio s članovima obitelji i rodbinom.