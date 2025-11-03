Splićani, znate li da u Zoni možete šivati, igrati i družiti se?

Već u prvom tjednu raznolikog mjesečnog programa u Zoni održat će se i dobro poznata i sasvim nova događanja. Najveću pozornost privlači početak višednevne radionice šivanja, ali održat će se i Sajam razmjene, Šahovsko popodne te Escape Room i projekcije kratkih filmova u sklopu Festivala dijaloga.

- Novo izdanje višednevne radionice šivanja zakrpa i kreativnih aktivnosti ŠIZIKA počinje u petak, 7. studenoga, od 18 do 20 sati. Nakon toga, od 19. studenoga do kraja veljače 2026., održavat će se svake druge srijede. Sudionice i sudionici učit će osnove šivanja, popravljanja i prekrajanja odjeće, a Udruga za prirodu okoliš i održivi razvoj Sunce osigurala je sav potreban pribor i materijal. Zbog kvalitete rada radit će se u manjoj grupi pa požurite s rezervacijom mjesta - poziva Lara Zubanović, voditeljica Zone.

U nastavku mjeseca, uz kvizove, druženja ljubitelja filma, animea, šaha i čitanja te sajam odjeće i rukotvorina i Biciklopopravljaonicu, crtat će se ornamenti, otvorit će se nova izložba u ciklusu Mladi izlažu, održat će se radionica o upravljanju vremenom te Speed friending i prve Karaoke, a na kraju mjeseca zaigrat će se društvena igra Carcassonne.

Više informacija i rezervacije za pojedina događanja dostupne su na klubzona.net.