Splićani zaratili zbog uličnih mačaka. Tko je u pravu?

Skupina građana iz Makarske ulice na splitskom Žnjanu, obratila se javnosti kako bi izrazili žaljenje što su komunalne službe uklonile postavljene kućice za mačke.

“U Makarskoj ulici već duže vremena boravi dvadesetak uličnih mačaka. Nemaju gdje, nijedno sklonište ih ne želi primiti, a grad više ne financira kastraciju i sterilizaciju.

Mačke većinom borave ispod skala, ne ometaju prolaz niti narušavaju izgled okoliša te nisu na ničijem posjedu”, stoji u apelu skupine građana iz Makarske ulice.

“S vremenom su postale dio našeg susjedstva te se desetak stanara susjednih zgrada organiziralo i o svom trošku kupilo kućice, dekice, posude za hranu i vodu te im daju hranu na svakodnevnoj bazi i brinu se o njima. Stanari su se preko mačaka upoznali, spojili i postali mala zajednica”.

Cilj stanara, priopćili su, nije bio stvarati problem, već pokazati humanost prema životinjama koje nemaju nikoga. Međutim, drugi dio stanara odlučio je pozvati komunalne službe, nakon čega su sve kućice uklonjene. Time su mačke ponovno ostale bez zaklona, izložene kiši, hladnoći i drugim opasnostima. Razlog pozivanja komunalaca opisuju kao “mučke nam uriniraju po autima”, “hrana koja im se daje ostavlja smeće nama u kvartu”.

“Samo smo željeli pomoći živim bićima koja ovise o ljudskoj dobroti. Smatramo da se uz malo razumijevanja može pronaći rješenje koje će biti prihvatljivo i za stanare i za životinje. Ovo nije pitanje sukoba, već pitanje empatije i zajedništva. Zrelost se jednog društva pokazuje upravo u načinu na koji se odnosi prema najslabijima. Pozivamo ostale građane da pomognu onima koji nemaju glasa i ne znaju bolje, umjesto da im se oduzima sklonište, hrana i možda još gore da ih se otruje”, stoji u apelu stanara iz Makarske ulice u Splitu.