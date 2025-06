Splićani se prisjetili omiljenog piciginaša: "Na Bačama ništa više neće biti isto"

Ljeto je. I sav onaj blještavi ugođaj koji donosi sa sobom, najskoli na našim Bačama, izvorištu zabave i ugode sa piciginom, koji naime nema nikakve veze sa ozbiljnošću, sav je satkan od zafrkancije i to one tradicionalno splitskog tipa, bez pravila, kad se glumi nekakav cilj a najbolji je onaj koji uspije napraviti nešto najluđe u toj igri života na mjestu gdje se dotiče to nepresušno more i zlaćani salbun obasjan zrakama sunca.

No riječ, a u početku bijaše samo riječ, tu stane u nevjerici da nas je iznenada zauvijek napustio onaj jedan najbolji među nama, dobri duh piciginaške igre i nepresušne zafrkancije, naš doktor dentalne i mentalne medicine, dr. Ivica Vlahović rečeni "Divlji". Suhoparni izvještaj - u zoru u moru ispod Sustipana nađeno tijelo "nepoznatog" muškarca. Tamna noć skriva bolnu istinu nemogućnosti daljnjeg trpljenja nepodnošljive boli i gubitka čarolije života u svojoj punoći.

Nema toliko davno da smo se oprostili sa Puljom, a evo sad novi oproštaj i zasigurno ništa više neće biti na Bačama kao što je bilo.

Recimo ono protokolarno, najbolji piciginaš 2005 na prvom prvenstvu Svita u piciginu, sa ekipom Veterana na čelu sa prof. Tonijem Veršićem, dopredsjednik Ekološkog društva "Picigin Bačvice", sudac, mentor mlađim igračima, motivator, jednom riječju čovik .

Adio dragi prijatelju, Divlji naš.