Splićani se pitaju što strani ratni brod radi u splitskoj luci? Evo što kaže MORH

Zapovjedni brod NATO-ove skupine stalno spremnih pomorskih snaga 2 (SNMG2 – Standing NATO Maritime Group 2), fregata ITS “VIRGINIO FASAN” (F591) Ratne mornarice Talijanske Republike, uplovio je u petak, 16. siječnja 2026., u luku Split.

U sklopu posjeta Hrvatskoj ratnoj mornarici i gradu Splitu brod NATO-ove skupine stalno spremnih pomorskih snaga 2 (SNMG2) u gradskoj luci boravit će do 19. siječnja 2026.

Program aktivnosti uključuje provedbu vježbe taktičkog manevriranja i komuniciranja (PASSEX) s brodom Hrvatske ratne mornarice i posjet posade Zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice.

Zapovjednik Flote HRM-a kapetan bojnog broda Antun Flegar primio je u Zapovjedništvu HRM-a zapovjednika NATO skupine SNMG2 komodora Cristiana Nardonea sa suradnicima. Tijekom susreta istaknuta je dosadašnja uspješna suradnja te važnost nastavka suradnje u cilju održavanja i razvoja sposobnosti u provedbi zadaća na moru.

Fregata ITS “VIRGINIO FASAN” (F591) u službi talijanske Ratne mornarice nalazi se od kraja 2013. Ova višenamjenska fregata duga je 144,6 m, široka 19,7 m, ima gaz od 8,7 m i dostiže maksimalnu brzinu od 27 čvorova. Posada broji 203 člana (40 časnika i 163 dočasnika/posada).