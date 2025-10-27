Splićani putuju na Olimpijske igre gluhih u Tokio: “Već ste naši pobjednici!”

Gradonačelnik Tomislav Šuta primio je danas u Gradskoj upravi splitske sportaše koji će predstavljati Hrvatsku na 25. Olimpijskim igrama gluhih, što će se održati od 15. do 26. studenoga 2025. godine u Tokiju.

Na prijemu su sudjelovali rukometaši Marjan Turković i Patrik Radić, taekwondoašice Matea Kolovrat i Petra Goleš, strijelac Bruno Pervan, treneri Ana Zaninović i Lovre Brečić, te članovi stručnog vodstva Miro Opačak i Melani Turković.

Gradonačelnik Šuta poželio je sportašima puno uspjeha u Japanu:

“Sretno u Tokiju – i vratite se ponosni, jer već sada ste naši pobjednici! Nadamo se medalji, naravno, ali samo sudjelovanje služi vama, vašem gradu i zemlji na čast i ponos. Grad Split će vas i dalje snažno podržavati na vašem sportskom putu.”

Splitski olimpijci zahvalili su na podršci i poručili da će učiniti sve da dostojno predstave svoj grad i Hrvatsku. Tijekom prijema spomenuli su i kandidaturu Hrvatske za domaćinstvo Olimpijskih igara gluhih 2029. godine, što bi bilo veliko priznanje hrvatskom sportu.

Grad Split kontinuirano podupire rad Splitskog sportskog saveza gluhih, a njihove uspjehe obilježava i simbolično – postavljanjem brončanih ploča na Zapadnoj obali.

“Split je uz vas – sretno, naši olimpijci!”, poručili su iz Grada.