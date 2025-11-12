Splićani, pazite na svoje račune! Policija ponovno upozorava na prijevare

Splitska policija zaprimila je dvije prijave računalnih prijevara u kojima su građani, nakon što su nepoznatim osobama dali pristup svojim bankovnim podacima, ostali bez više tisuća eura.

U prvom slučaju, osoba je putem mobitela kontaktirana od strane nepoznatog muškarca koji se predstavio kao stručnjak za online zaradu. Prevarant ju je naveo da pristupi m-tokenu svoje banke i pročita kod iz aplikacije mobilnog bankarstva. Nakon toga s njezina je računa skinuto 2.770 eura.

U drugom slučaju, žrtva je kontaktirana od strane osobe koja se lažno predstavila kao djelatnik brokerske kuće i ponudila ulaganje u kriptovalute, konkretno bitcoin. Prevarant je detaljno objasnio kako instalirati aplikaciju i unijeti podatke bankovne kartice. Posljedica je bila gubitak više od 3 tisuće eura s računa.

Policija upozorava sve građane da budu oprezni kod ponuda putem interneta ili mobilnih aplikacija koje obećavaju laku, brzu i veliku zaradu:

- Ne instalirajte aplikacije prema uputama nepoznatih osoba.

- Ne nasjedajte na obećanja o sigurnim investicijama ili kriptovalutama.

- U slučaju sumnje, odmah prekinite komunikaciju i kontaktirajte banku ili policiju na 192.