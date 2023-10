SPLIĆANI NAKON POBJEDE: Vidjet ćemo sve kad se ugiramo i budemo pravi

Košarkaši Splita danas su od 19:00h odigrali utakmicu 1. kola Favbet Premijer Lige na Gripama. Žuti su igrali protiv KK Šibenke i uvjerljivo su slavili rezultatom 90:56. Prva je četvrtina otišla na stranu Šibenke (15:18), a preostale tri pripale su Splitu (24:12, 21:14, 30:12).

Ante Perkušić, igrač Splita, prokomentirao je utakmicu: „Loše smo ušli u utakmicu, nedostajalo je energije, ali izvukli smo je u drugom poluvremenu što je najbitnije.“

Osvrnuo se i na svoju statistiku (8 poena, 7 skokova): „Tu sam kako bih iskoristio svaku minutu koju mi trener ponudi i nastavit ću do kraja godine dati sve što mogu.“

„Sigurno je da se može do pobjede protiv Igokee, treba ući smirene glave i energetski jako. Vidjet ćemo što će utakmica donijeti. Čekamo nekoliko igrača da nam se pridruže, a znače nam dosta. Vidjet ćemo sve kad se ugiramo i budemo pravi“, zaključio je Perkušić.

Svoje je mišljenje o utakmici dao i trener Slaven Rimac: „Zadovoljan sam pobjedom, ali moramo se okrenuti petku. Moramo se odmoriti i spremiti za Igokeu. Posljednjih 30ak minuta obrana je funkcionirala puno bolje, doduše, oni su dosta promašivali, no neke stvari koje su nam znale raditi probleme ranije, danas su bolje.“

Osvrnuo se na momčad: „Stevenson bi trebao biti spreman za petak, nadamo se, a Lovru čeka duža pauza. Hoće li to biti duža pauza od 2, 3, 4, 5 tjedana, ne znam. Prvo treba napraviti dijagnostiku koja bi trebala biti sutra ili prekosutra pa ćemo tada imati više informacija. Sigurno je da nam on nedostaje, ali sve ekipe imaju probleme. Ne trebamo se time opterećivati, već moramo dati sve od sebe. Publika od nas očekuje da se igramo agresivno. DJ je bio dobar, danas je imao doabr šuterski dan. On je tip igrača koji ima problema van terena, ali što se tiče parketa, on je tu daleko najtalentiraniji igrač.“

„U petak nas čeka zahtijevna utakmica protiv ekipe koja ima nešto talenta koji tek dolazi, ali ima i 2-3 igrača koji su maltene veterani ABA lige. Prema tome sigurno je da moramo biti energetski jako dobri. Na kraju krajeva, ta utakmica ovisi o njima, ipak oni imaju široku klupu, dosta su uložili. Mi moramo igrati na svom maksimumu i vidjeti što će to donijeti“, zaključio je trener Žutih.