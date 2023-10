SPLIĆANI NAKON SLAVLJA: Pobijedili smo s 20 razlike potpuno zasluženo; raspored nije problem ako hoćeš osvojiti kup

Žuti su danas od 18:00h ugostili KK Cedevitu Junior u sklopu 2. kola Favbet Premijer lige i porazili je rezultatom 80:62. Prva i treća četvrtina otišle su na stranu Cedevite (17:18, 16:22), a druga i četvrta pripale su Splitu (24:11, 23:11). Splitu je ovom pobjedom zadržao 100 %-tnu učinkovitost u Favbet Premijer ligi, dok u AdmiralBet ABA ligi ima dva poraza.

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Krešo Ljubičić koji je ostvario double-double učinak (19 poena, 11 skokova), a nakon utakmice prokomentirao je susret: „Htio bih čestitati svojim suigračima na dobroj utakmici i dobroj energiji. Također, htio bih čestitati Cedeviti Junior, mislim da rade dobre stvari s mladim igračima. Ušli smo nervozni u susret, neke stvari koje smo planirali nisu pošle za rukom. Međutim, imali smo energiju, volju i želju, pobijedili smo s 20 razlike potpuno zasluženo.“

Osvrnuo se i na svoj double-double: „Ne bih to posebno isticao, osjetio sam da mogu danas. Rekao sam im da daju dvije-tri lopte na mene, zabio sam, drugi će put netko drugi i tako trebamo igrati iz utakmice u utamkicu.“

S protivničke mu je strane stajao brat Marko: „Ovo je prvi put u karijeri da sam igrao protiv mlađeg brata. Jako sam ponosan na njega, on mi je velika motivacija. Obitelj mi je jako važna, pogotovo on i nadam se da će u nekim budućim susretima on zabiti 20 koševa, a i ja isto, ali pobjeda će uvijek ostati u obitelji.“

„Ako se čini da sam se ja najbrže prilagodio, jako mi je drago. To su sve momci s kojima sam igrao kroz mlađe kategorije. To su moji prijatelji, družimo se van košarke. Sviđa mi se u Splitu, atmosfera i samo da pobjede dođu i bit će još bolje“, zaključio je Ljubučić.

Svoje je viđenje susreta iznio i trener Žutih, Slaven Rimac: „Na prvu, čovjek bi rekao da je bilo lakše nego što je bilo. U prijašnjim smo utakmicama imali takav pad, odemo na 15-16 razlike i ne uspijemo zatvoriti utakmicu. Mislim da tu moramo biti puno bolji i da, ako želimo pobjeđivati utakmice na većem nivou, moramo produžiti konstantnost u igri. Igrači moraju biti puno ozbiljniji, s boljim navikama u svom obaveznom dijelu: ne smijemo dozvoliti da nam zabijaju koševe iz kontra napada, iz preokreta koji se daju izbjeći. Prema tome, to su nam bile problematične stvari u obje ABA ligaške utakmice i zato smo izgubili. Na ovakvim utakmicama, u kojima je protivnik slabije agresivnosti, ne bismo smjeli dolaziti u takve situacije. Nekada igrači osjete da je utakmica završila, neki uđu dvije-tri minute malo lakše... Neki igrači možda imaju opravdanje s obzirom na to da su u povećanom broju minuta, kao Perković, primjerice. Moraju donostiti bolje odluke u situacijama kada vide da su umorni i da ne mogu šutirati. Ne treba nam žurba, trebamo smiriti na +12. Mi smo ti koji trebamo stati na loptu i tražiti naše prednosti s obzirom da protiv ovako mlade ekipe tih promašaja uvijek bude. Tu nismo bili pametni, ali moramo biti bolji općenito u svemu – u koncentraciji i enegriji. To se trenira i ovaj ćemo tjedan iskoristiti kako bismo bili u boljim stvarima.“

Osvrnuo se i na nadolazeći raspored: „Imamo dosta nezgodan raspored. Mislili smo da ćemo imati mogućnost igranja Favbet Premijer lige u ponedjeljak, a ne u nedjelju, ali raspored nije problem ako hoćeš osvojiti kup i imaš tri utakmice u takvom rasporedu. To nije loše kako bi igrači vidjeli takav ritam. Međutim, ako dođeš u Dubrovnik pa si u problemima već tamo odnosno ne dođeš s dobrom energijom i koncentracijom tamo, to se odmah prenese na sve sljedeće utakmice. Te neke stvari pokazat ćemo na videu, napomenut ćemo ih i radit ćemo na njima. Nadam se da će onda biti bolje. Moram napomenuti da sam očekivao u ovome trenutku da će sto sve biti bolje u smislu da će ekipa biti povezanija. Činjenica je da imamo pehove s ozljedama non-stop i praktički od prve utakmice nismo pripremljeni. Nismo bili kompletni, ali po meni je to neka prednost jer neki igrači igraju više, a to treba iskoristiti na pravi način.“

„Na Steevensona su danas išli mlađi i brži igrači, nismo pretjerano napadali, pasivirali su ga pa je padao i teško je onda doći u dobar ritam. Mora ga biti više u tom trku, skoku i snazi. U puno je situacija izgledao nonšalantno, ali to je igrač s kvalitetom i ne smije sebi dozvoliti da igra na taj način“, zaključio je Rimac.