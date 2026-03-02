Splićani krenuli na najviši vrh Dinare, naišli na zametenu stazu: "Sav trud se isplatio na vrhu"

Šestorica planinara iz Splita u osobnom su aranžmanu u subotu automobilima krenula prema planinarskom domu Sveti Jakov u Gornjem Biteliću. Ondje su ostavili vozila, izvadili opremu i zaputili se prema skloništu „Vjetar s Dinare“ na 1.330 metara nadmorske visine.

U skloništu su napravili prvu pauzu i ostavili dio stvari jer su nakon uspona planirali ondje prenoćiti.

Iz skloništa su se na zahtjevni uspon na Troglav odlučila trojica – Mario Aljinović, Ivan Biloš i Matej Žagar. Prva dionica prolazila je bez većih poteškoća, no već nakon nekoliko kilometara naišli su na prvi snijeg koji je promijenio dinamiku kretanja i dodatno otežao uspon.

Posljednja dva kilometra markacije su bile potpuno zametene. Na pojedinim mjestima snježni pokrivač bio je dubok i više metara, a sa svakim su korakom propadali do koljena. Do vrha su se probijali isključivo uz pomoć GPS traga i karata.

Noćni povratak

Na najviši vrh Dinare, Troglav (1.913 m), stigli su oko 17 sati. Sav napor isplatio se pogledom koji se s vrha pruža u svim smjerovima. Snježni pokrivač dao je prizoru posebnu čar – nepregledne livade pod bijelim pokrivačem i daljine koje oduzimaju dah.

Na vrhu je vladala potpuna tišina pa su upijali svaki trenutak.

Zbog teškog terena i zahtjevnih uvjeta uhvatio ih je mrak, pa su upalili čeone lampe i krenuli prema skloništu, u koje su stigli oko 22 sata. U povratku im je pomagao i pun mjesec koji je obasjavao planinu.

Toga su dana ukupno prehodali 24 kilometra.

U nedjelju ujutro probudili su se u zoru te se zaputili natrag prema automobilima i kući, noseći sa sobom iskustvo koje će dugo pamtiti.

Pogledajte fotografije.