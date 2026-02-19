Splićani, gdje ste parkirali svoje vozilo? Mogli bi dobiti kaznu, a evo i zašto

U vremenu od 9 do 14 sati na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske provedena je preventivno-represivna akcija usmjerena na nadzor korištenja Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom (OSI) te kontrolu parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom.

U akciji su, uz policijske službenike, sudjelovali i djelatnici prometnog redarstva, kao i specijalna vozila za premještanje nepropisno parkiranih vozila, tzv. "pauk služba", u gradovima i općinama u kojima je takva služba ustrojena.

Utvrđeno 67 prekršaja, vozačima ostavljene obavijesti

Tijekom provedbe nadzora policija je utvrdila ukupno 67 prekršaja iz članka 82. stavka 1. točke 13. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kažnjivih po stavku 3. istog članka. Vozačima su, kako navode iz policije, ostavljene obavijesti o počinjenom prekršaju.

Dva vozila premještena "paukom"

Osim izdanih obavijesti, tijekom akcije izvršena su i dva premještanja vozila specijalnim vozilom za premještanje nepropisno parkiranih vozila. Druga protupravna ponašanja, dodaju iz policije, nisu zatečena.

Policijski službenici o rezultatima akcije upoznali su i članove inicijative "Želiš li se mijenjati za mjesto", koji su ranije kontaktirali Policijsku upravu u vezi provedbe nadzora.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske poručuju kako će i nadalje provoditi ciljane aktivnosti usmjerene na zaštitu prava osoba s invaliditetom te sankcionirati zlouporabu parkirališnih mjesta koja su za njih rezervirana.