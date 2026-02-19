Splićani, budite na velikom oprezu! Ako živite u ovom kvartu, dobro otvorite oči. Upozorenje je uputio i GK: "Obratite pažnju na kretanja u ulici, osobito u kasnim večernjim satima"

U Mihanovićevoj ulici preksinoć je zabilježen pokušaj provale u jednu stambenu zgradu te u jedno parkirano vozilo, objavili su iz Gradskog kotara Meje. Prema trenutno dostupnim informacijama, veća materijalna šteta nije nastala.

"Meje su među kotarevima s najnižom stopom kriminaliteta"

Iz Kotara ističu kako Meje spadaju među sigurnije dijelove grada, ali naglašavaju da ovakvi incidenti služe kao podsjetnik da oprez ne smije popustiti. "Važno je naglasiti kako smo među kotarevima s najnižom stopom kriminaliteta u Split, što je rezultat dobre suradnje građana, kotara i nadležnih službi", navode iz Gradskog kotara Meje.

Dodaju i da žele zadržati postojeći standard sigurnosti te pravovremeno reagirati na svaku sumnjivu situaciju.

Poziv svjedocima: "Informacije prijavite policiji"

Gradski kotar Meje pozvao je stanare i prolaznike koji su u vrijeme incidenta primijetili sumnjive osobe ili vozila da se jave nadležnima. "Molimo sve stanare i prolaznike koji su u to vrijeme primijetili sumnjive osobe ili vozila da informacije prijave policiji", poručili su.

Uz prijavu sumnjivih aktivnosti, iz Kotara podsjećaju i na osnovne mjere prevencije koje mogu smanjiti rizik od sličnih događaja: "Zaključavajte ulazna vrata zgrade i stanova", upozoravaju te dodaju: "Ne puštajte nepoznate osobe u zgradu."

Posebno apeliraju i na vozače. "Provjerite jesu li vozila zaključana", navode, uz poziv građanima da obrate pažnju na situaciju u ulici: "Obratite pažnju na kretanja u ulici, osobito u kasnim večernjim satima."

"Zajedničkom suradnjom možemo dodatno povećati sigurnost"

Na kraju poruke iz Gradskog kotara Meje naglašavaju važnost zajedništva u održavanju sigurnosti kvarta.

"Zajedničkom suradnjom možemo dodatno povećati sigurnost naše četvrti. Neka tako bude i ubuduće!", zaključili su.