Špijuniraju vas: Ove aplikacije na mobitelu znaju više o vama nego što mislite

Pametni telefoni danas nude bezbroj korisnih aplikacija, no iza nekih od njih kriju se prakse prikupljanja podataka koje mogu ugroziti privatnost. Fenix magazin i Wired upozoravaju na tri posebno rizične kategorije.

1. Aplikacije za svjetiljku

Iako većina modernih mobitela ima ugrađenu funkciju svjetiljke, brojne dodatne “flashlight” aplikacije i dalje su popularne. Problem je u tome što mnoge traže pristup osjetljivim podacima poput kontakata ili lokacije – dozvolama koje im za osnovnu funkciju uopće nisu potrebne. Wired navodi kako je cilj pojedinih takvih aplikacija upravo prikupljanje osobnih informacija.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

2. Aplikacije za vremensku prognozu

Pristup lokaciji logičan je kako bi aplikacija prikazala točne podatke, no pojedine vremenske aplikacije idu korak dalje. Prema stručnim upozorenjima, neke od njih bilježe i ime, adresu e-pošte pa čak i kućnu adresu korisnika. Sigurnosni savjet: provjeravajte vremensku prognozu putem provjerenih izvora ili ugrađenih sustava na telefonu.

3. Popularne mobilne igre

Čak i bezazlene igre mogu biti rudnik podataka. Primjerice, “Angry Birds” je prema izvješćima dijelio korisničke podatke s trećim stranama, a američka NSA navodno je hakirala baze popularnih igara upravo zbog količine prikupljenih informacija.

Kako se zaštititi

Stručnjaci savjetuju da uvijek provjerite koje dozvole aplikacija traži prije instalacije, da ih preuzimate isključivo iz službenih trgovina i da redovito ažurirate aplikacije i operativni sustav. Tako smanjujete rizik od neovlaštenog prikupljanja osobnih podataka i zadržavate kontrolu nad vlastitom privatnošću.