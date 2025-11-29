Špica na Pijaci: Sinjani se okupili i svečano upalili prvu adventsku svijeću

Na sinjskoj Pijaci, uz mnoštvo posjetitelja, svečano je upaljena prva adventska svijeća. Program je započeo u 18 sati nastupom Sinjskih mažoretkinja, a atmosferu su dodatno obogatili kulturni sadržaji i kreativne radionice koje su se održavale u Palacini.

Prvu svijeću, simbol nade i iščekivanja, zapalili su gradonačelnik Miro Bulj, gvardijan Bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske fra Marinko Vukman, te predstavnici udruga Sinjski ferali, SRMA, Cjelovit život, Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata RH, zajedno s učenicima i profesorima Tehničke industrijske škole Ruđera Boškovića. Pijaca je bila ispunjena toplinom zajedništva, mirisima blagdanskih delicija, sinjskih uštipaka, fritula, toplog čaja i kuhanog vina.

Vrhunac večeri tek slijedi. Od 20:30 sati na Trgu dr. Franje Tuđmana očekuje nas koncert legendarnog Mladena Grdovića. Jedan od najpoznatijih izvođača zabavne glazbe u Hrvatskoj donosi atmosferu punu emocija, veselja i pjesme koja okuplja ljude. Njegovi hitovi poput „Dalmatinac sam“, „Nije u šoldima sve“ i „Evo mene moji ljudi“ garantiraju nezaboravnu zabavu i savršen početak adventske čarolije u Sinju.

Paljenje prve advente svijeće organizirala je Turistička zajednica Grada Sinja.