Spektakularno otkriće u centru Dubrovnika. Pogledajte što je pronađeno potpuno očuvano

Tijekom sanacije pločnika Poljane Marina Držića ispred dubrovačke katedrale - važno arheološko otkriće. Pronađen je pokrov sarkofaga, potpuno očuvan, malo duži od 2 metra, javlja HRT.
Riječ je o otkriću iz doba kasne antike.
S obzirom na iznimnu važnost nalaza slijedi zaštitno arheološko istraživanje koje će definirati daljnje postupke.
- Nakon uklanjanja pločnika s podlogom pronađen je poklopac sarkofaga. U ovoj fazi trenutno ne možemo reći je li on tu "in situ" ili je dislociran te će daljnja istraživanja nešto reći, kazala je Karmen Butigan, arheologinja.
- Mi smo znali i računali da možemo očekivat arheološke nalaze ovdje, zato se i radovi vrše pod arheološkim nadzorom. Naravno, jedan nalaz ovakvog kalibra iziskuje dodatna istraživanja i vjerujemo da ćemo ići u tom smjeru, rekla je Mihaela Skurić, ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika.