Spektakl u srcu Splita: Revija frizura u Podrumima Dioklecijanove palače “kao na svjetskim pistama”, mlada dizajnerica poručila: “Stanimo grintati o vrimenu i počnimo mijenjati navike”

U impresivnom ambijentu Dioklecijanovih podruma sinoć je održana revija frizura koja se, bez pretjerivanja, može usporediti s najvećim svjetskim scenama. U organizaciji Sekcije frizera Udruženja obrtnika Split, vrijedne obrtnice predstavile su vrhunska umjetnička ostvarenja i još jednom pokazale koliko kreativnosti i znanja stoji iza ovog zanata.

Među sudionicima istaknuo se frizerski salon “Ljiljana”, koji je nastupio s temom “Proljeće u kosi”, inspiriranom blagdanom cvijeća i kreacijama mlade splitske dizajnerice Luce Juričev. Upravo je ona osmislila modne kombinacije koje su savršeno pratile ideju buđenja prirode i nove sezone.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Reviju su nosile mlade manekenke Mia, Tina, Anja, Matea, Tereza, Željana i Luca, koje su svojim nastupom dodatno naglasile estetiku i poruku cijelog događaja. U realizaciji frizura sudjelovao je tim sastavljen od Tine, Katarine, Matee i Sare Juras, koja je ujedno potpisala i modne kreacije. Poseban vizualni element donijela je Alenka Celić svojim prepoznatljivim radom, dok je besprijekoran make-up izradila Anka Akrap.

“Buđenje” kao modna i društvena poruka

Središnji koncept revije potpisuje mlada dizajnerica Luce Juričev, koja je kroz kolekciju “Buđenje” spojila estetiku i društvenu kritiku.

“Proljeće je doba buđenja, ali i vrijeme kada ponovno slušamo iste rasprave o vremenu. Svi se žale, ali malo tko razmišlja o pravom problemu”, poručila je Juričev.

U kolekciji se isprepliću topli vuneni i karirani uzorci koji podsjećaju na zimu, s laganim, šarenim materijalima koji prizivaju ljeto. Kreacije su dodatno ukrašene cvijećem, simbolom novog početka i prirodnog ciklusa.

No, iza vizualnog dojma krije se jasna poruka. Revija “Buđenje” tematizira globalno zatopljenje i ljudsku nebrigu prema okolišu, pozivajući publiku na promjenu svakodnevnih navika.

“Stanimo grintati o vrimenu i počnimo razmišljati o svojim postupcima. Počnimo reciklirati, čuvati stare stvari i davati im novi život”, istaknula je dizajnerica.

Moda koja živi ono što poručuje

Posebnost kolekcije su i neporubljeni rubovi na odjevnim komadima, koji simboliziraju nedovršenost procesa i poruku da borba za očuvanje okoliša tek počinje.

Dizajnerica je dodatno naglasila svoju ideju vlastitim primjerom – od ostataka materijala sašila je sako, pokazujući kako recikliranje može biti jednostavno, kreativno i zabavno.

Sinoćnja revija u Splitu tako nije bila samo vizualni spektakl, već i snažan podsjetnik na odgovornost koju svi dijelimo.

Poruka večeri bila je jasna: probuditi svijest, promijeniti navike i sačuvati prirodu – kako bi proljeće, ono pravo, nastavilo dolaziti još dugo.