Spektakl u Splitu. Loša na Gripama: "Imam tremu samo kad nastupam u Sarajevu i Splitu"

Na splitskim Gripama više tisuća fanova svih generacija uživa u koncertu Plavog orkestra. Hitovima "Suada", "Bolje biti pijan nego star", "Lovac i košuta" i drugima, ovaj sarajevski bend vratio je starije u mlade dane, a u dvorani se našlo i puno mlađih poklonika ovog kultnog sastava, koji obilježava 40 godina na sceni.

"Glupo je govoriti kako u ovim godinama imam tremu pred nastup, ali vjerujte, imam je samo kad nastupam u Sarajevu i Splitu. Ovdje se isto osjećam kao kod kuće", rekao je na samom početku, obraćajući se publici, frontmen Plavog orkestra Saša Lošić Loša.

Kakva je atmosfera, pogledajte u nastavku...