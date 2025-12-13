Close Menu

Spektakl u Splitu. Loša na Gripama: "Imam tremu samo kad nastupam u Sarajevu i Splitu"

Plavi orkestar u Splitu na Gripama

Na splitskim Gripama više tisuća fanova svih generacija uživa u koncertu Plavog orkestra. Hitovima "Suada", "Bolje biti pijan nego star", "Lovac i košuta" i drugima, ovaj sarajevski bend vratio je starije u mlade dane, a u dvorani se našlo i puno mlađih poklonika ovog kultnog sastava, koji obilježava 40 godina na sceni.

INTERVJU Saša Lošić za Dalmaciju Danas: "Na Poljud smo doživjeli da naše pjesme pjeva 50.000 ljudi"

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Glupo je govoriti kako u ovim godinama imam tremu pred nastup, ali vjerujte, imam je samo kad nastupam u Sarajevu i Splitu. Ovdje se isto osjećam kao kod kuće", rekao je na samom početku, obraćajući se publici, frontmen Plavog orkestra Saša Lošić Loša.

Kakva je atmosfera, pogledajte u nastavku...

plavi orkestar split gripe nn 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0