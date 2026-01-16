Spektakl u splitskoj luci: Talijani ratni brod pretvorili u LED atrakciju

Zapovjedni brod NATO-ove skupine stalno spremnih pomorskih snaga 2 (SNMG2 – Standing NATO Maritime Group 2), fregata ITS “VIRGINIO FASAN” (F591) Ratne mornarice Talijanske Republike, uplovio je u petak, 16. siječnja 2026., u luku Split.

Fregata ITS “VIRGINIO FASAN” (F591) u službi talijanske Ratne mornarice nalazi se od kraja 2013. Ova višenamjenska fregata duga je 144,6 m, široka 19,7 m, ima gaz od 8,7 m i dostiže maksimalnu brzinu od 27 čvorova. Posada broji 203 člana (40 časnika i 163 dočasnika/posada).

Naime, brod talijanske ratne mornarice osvijetljen je LED rasvjetom u bojama talijanske zastave, stvarajući svojevrsni light show na rivi i morskoj površini.

Svjetlosni efekti bili su vidljivi iz više dijelova luke, a odrazi crvene, bijele i zelene boje na moru dodatno su naglasili atraktivan izgled broda, koji se isticao u noćnoj vizuri grada. Sve je snimo Goran Leš.