SPEKTAKL U METKOVIĆU Nera Etwa Fest sinoć je probudio urbanu dušu grada na božanstvenoj rijeci u jedinstvenom ambijentu Gradskog parka

Dalmatinski gradić na obali rijeke koju su stari Kelti i Iliri zvali Nera etwa, u prijevodu božanstvena rijeka, okrunio je sinoć svoju višestoljetnu tradiciju kulture i riznicu bogate povijesti, Nera Etwa – Craft Beer & Music Festivalom. Festival su svečano otvorili gradonačelnik Metkovića, Dalibor Milan i organizator Vinko Dragović, direktor Brewville – Neretva Valley, prve metkovske pivovare.

Glazbeni program je počeo koncertom darovitog Neretvanina, Elvisa Sršena koji je sa svojim Disco Blues snagama, izlaskom pred prepuni audiotorij Gradskog parka odmah dao do znanja da će ova večer biti posebna, nešto što Metković dugo nije doživio. Uz ljuljanje bokova u ritmu vječnih hitova u novom ruhu, konzumiranje osvježavajućih vrhunskih craft piva regije koja su ponudili Brewville, dubrovački Maskeron, Prva makarska pivovara i OldbridZ iz Mostara te ukusne street food zalogaje metkovskog Industry Puba i Zalogajčića, večer je tekla strelovitom uzlaznom putanjom. Vrhunac je nastupio dolaskom TBF-a, najvećih hrvatskih umjetnika rime i polivalentne glazbene fuzije koji su otvorili svoj dvosatni nastup hitom UV zrake. Vesela pjesma prigodno je simbollizirala visoku temperaturu pod kojom je vrijedna organizacijska ekipa marljivo radeći izgradila mali urbani raj koji je Metković pretvorio u središte kulture kakvog se nebi posramili ni veliki hrvatski gradovi. Do kraja koncerta atmosfera je toliko bila dobra, da je nakon bisa legendarnih Splićana, publika u velikom broju nastavila uživati u ritmovima elektronske glazbe do kasno u noć.

Večeras slijedi novi spektakl

Liijepa priča ovdje ne staje jer večeras slijedi zasigurno novi spektakl kojeg će prirediti miljenici metkovske publike, splitska šestorka Justin's Johnson sa svojom čudesnom ritam i brass sekcijom te možda nejveća glazbena atrakcija koja je ikada nastupala u Metkoviću, Queen Sensation (aka Queen Real Tribute). Nakon više od 600 nastupa diljem Europe, Rusije, Kine, Južne Koreje, Brazila i Afrike po prvi put u Metkoviću bend sastavljen od vrhunskih profesionalaca s beogradskom adresom, priredit će scenski i zvučni spektakl svjetskih razmjera izvodeći vječne rock hitove kojima su se Freddie Mercuryi i Queen trajno upisali u glazbenu povijest. Show, definitivno, must go on!

Pozivamo sve ljubitelje dobre glazbe, hrane i piva da se i u drugoj večeri odazovu u što većem broju i pridruže festivalu koji je počeo ispisivati novu stranicu metkovske kulturne povijesti kao i nadogradnju lokalne turističke ponude koja ima velikog potencijala da na momente uspavani grad trajno probudi i odvede u novu dimenziju koja dokazano pod istim krovom može okupiti i zadovoljiti različite dobne skupine lokalnog stanovništva i njihovih gostiju.

Ne zaboravite pri tome da je ulaz na prvi Nera Etwa Fest potpuno besplatan i to zahvaljujući zlatnom pokrovitelju festivala Gradu Metkoviću, zlatnom sponzoru Brewville - Neretva Valley, srebrnim sponzorima Adduco i Neretvanski sliv, sponzorima: Kanban, Industry Pub, Tiskara Pečat, Frigo Bonsai, Volare, Hotel MB, Konoba Vrilo, Trivium, Kera Term, Dubrovnik Energija, Vinogradi Volarević, Vinoljubac.hr, prijateljima festivala: Partner grupa, Korni market & caffe, T-Reklam, Općina Kula Norinska, Medicina rada Dubravka, Centralterm i Metkovka, Fire Body, te partnerima: Ustanova za kulturu i sport Metković, TZ grada Metkovića i Čistoć Metković.

Više informacija potražite na: www.neraetwafest.com i društvenim mrežama.