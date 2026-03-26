Spektakl u kuglani: Marinović srušio sve pred sobom i uzeo naslov

U organizaciji Kuglačkog saveza Splitsko-dalmatinske županije u kuglani u Poljudu održano je Pojedinačno prvenstvo regije Jug. Za prestižnu titulu prvaka Dalmacije borila su se 30 kuglača koji su to pravo stekli kroz natjecanja na nivou Zadarske, Šibensko-Kninske i Splitsko-dalmatinske županije.

Nakon dva nastupa najbolji rezultat ostvario je Hrvoje Marinović sa ukupno 1367 srušena čunja. Tako je jedan od najtrofejnijih hrvatskih kuglača u povijesti ove igre "na cone", nakon prošlogodišnje pobjede na prvom pojedinačnom prvenstvu Europe, postao i prvakom Dalmacije, što je možda još i teže a sigurno i slađe. Dodajmo da je i na upravo završenom ekipnom prvenstvu Hrvoje bio najbolji igrač lige.

Na drugo mjesto plasirao se još jedan reprezentativac Hrvatske, Ivan Totić sa 1267, dok je treću poziciju zauzeo veteran Ljubo Žuljević, nesporni velikan staza kuglane u Poljudu. Za njega kažu da bi na četvrtoj stazi mogao igrati i zavezanih očiju. Njegov učinak je 1257 drva.

Zanimljivo je da su Marinović (u dresu Mertojaka) i Totić (kao igrač Poštara) bili Svjetski juniorski prvaci u parovima, potom su, oba nastupajući za Mertojak bili seniorski prvaci Hrvatske u parovima, te kao članovi Mertojaka sudjelovali u osvajanju niza pojedinačnih i ekipnih trofeja, dok sad u zadnje tri godine, Marinović to čini u dresu KK Zadar.

Pored tri prvoplasirana još dva kuglača (Milan Kolić i Tomislav Odrljin) plasirali su se u kvalifikacije među 32 na nivou cijele Hrvatske a u borbi za titulu pojedinačnog prvaka, koju je Hrvoje Marinović već jednom osvojio kao i kapetan Mertojaka, Nikola Muše.

Kvalifikacije su na rasporedu 11.4. u Splitu, dok je završnica 16 najboljih 18.4. isto tako u Splitu u kuglani u Poljudu.

Prvoplasiranom trojcu pehare je uručio Josip Žužul, predsjednik Saveza (za odsutnog Marinovića, pehar pobjednika preuzeo je njegov sin Lovre, koji bi lako mogao očevim i majčinim stopama - Jasmina Marinović uspješna je kuglačica ŽKK Split).