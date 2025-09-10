Spektakl u Kaštelima: Boksači iz cijele Hrvatske i regije nastupili na 101 Fight Nightu

U organizaciji boksačkog kluba 101, protekle subote, 6.9.2025 održana je prva 101 Fight Night boksačka priredba na školskom igralištu u Kaštel novom.

Cilj ove manifestacije bio je promidžba boksa u Dalmaciji, upoznavanje publike sa domaćim boksačima koji najčešće nastupaju na sjeveru Hrvatske. Ovo je bila prilika da se iskažu u svom susjedstvu i prikažu ono što cijelu godinu treniraju iza zatvorenih vrata dvorana.

Atmosfera je bila prava južnjačka, uz prepune tribine koje su boksače gurale da izvuku zadnji atom snage u ringu. Uz nastup kaštelanske plesne skupine K7 koja je otvorila priredbu, gledatelji su mogli uživati u 12 mečeva glavnog dijela programa.

Bili su tu boksači iz Zadra, Metkovića, Zagreba, Solina, Bihaća te naravno iz Kaštela.

Većina mečeva bila je neizvjesna do samog kraja a priredbu je iz prvih redova pratio i sami predsjednik hrvatskog boksačkog saveza, gospodin Bono Bošnjak. Pri samom kraju priredbe, u znak zahvalnosti za promociju boksa gospodin Bošnjak uručio je plakete organizatoru Stipanu Majiću te predstavniku grada Kaštela gospodinu Grgici Benutiću.

Anamarija Alebić, poznato voditeljsko lice, bila je zadužena za vođenje programa. Iako možda nismo navikli gledati žene kao najavljivačice boksačkih mečeva, Anamariji je ta uloga bila potpuno prirodna. Za energičnu glazbu bio je zadužen Dj Black Shark.

Cilj je da ova priredba postane tradicionalna i da iz godine u godinu privlači što bolje boksače kao i što veći broj publike koja u gradu Kaštela nema priliku gledati ovakav tip manifestacije.