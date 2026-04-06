Spektakl na Marjanu: Najmlađi natjecatelj ima samo dvije, a najstariji 90 godina

Danas se održava 12. Marjanska Skalinada, utrka od Solurata do Telegrina u organizaciji Maraton Kluba Marjan.

Trkači startaju pojedinačno, prvi će startati u 11.00, pa svaki sljedeći nakon 20 sekundi. Prijavljeno je 150 natjecatelja, najmlađi ima 2 a najstariji 90 godina.

'Od 9.00 do 10.20 dijelimo startne brojeve na Prvoj vidilici, od 10.30 smo na startu na Soluratu (pored hotela Ambasador), do 12.00 bi se trebali izredati sa startom svi natjecatelji, oko 12.15-12.30 je proglašenje pobjednika po kategorijama i apsolutno na Prvoj vidilici', poručuju organizatori.