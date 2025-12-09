SPEKTAKL NA KAMPUSU Giuliano raspametio publiku. Bilo je svih generacija

Advent na Kampusu ponovno se pokazao kao jedan od najposjećenijih blagdanskih događaja u gradu. Večeras je pozornicu preuzeo popularni pjevač Giuliano, koji je svojim energičnim nastupom i hitovima raspjevao i rasplesao Kampusa

Publika je u glas pjevala njegove najveće uspješnice, a atmosfera je od samog početka bila na vrhuncu. Redovi za fritule i kuhano vino bili su dugi, a dobar provod dijelili su i studenti i građani svih generacija.

Pogledajte kako je bilo.