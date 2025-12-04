Spektakl koji se ne propušta: Zlatko Pejaković stiže na Advent u Sinju

U subotu, 6. prosinca, na Trgu dr. Franje Tuđmana očekuje nas vrhunac adventskog vikenda uz koncert legendarnog Zlatka Pejakovića.

Pejaković je jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene, a njegove pjesme već desetljećima stvaraju nezaboravne trenutke. Na sinjskoj pozornici publika će uživati u hitovima kao što su Čerge, Misli svatko da je meni lako, Tko si ti, Tamburaši tamburaši i Rijeka ljubavi. Očekuje se večer ispunjena emocijama, pjesmom i zajedništvom.

Advent u Sinju traje od 29. studenoga do 7. siječnja, a subota donosi niz sadržaja za sve generacije. U 18 sati na Trgu kralja Tomislava bit će upriličeno paljenje druge adventske svijeće, uz prigodan program. Na Trgu dr. Franje Tuđmana otvorene su adventske kućice s bogatom gastronomskom ponudom: domaće fritule, uštipci, sinjski specijaliteti, kuhano vino i topli napitci stvaraju pravi blagdanski ugođaj.

Klizalište je otvoreno tijekom cijelog Adventa i omiljena je atrakcija za djecu i odrasle, a za najmlađe su pripremljene kreativne radionice i božićno koledanje.

Spoj tradicije, glazbe, svjetlucavih lampica i mirisa domaćih delicija stvara atmosferu koju se pamti. Koncert Zlatka Pejakovića bit će vrhunac adventskog vikenda i prilika da se pod otvorenim nebom uživa u pjesmi koja povezuje generacije.

Dođite, povedite obitelj i prijatelje, uživajte u čaroliji Adventa u Sinju i stvorite uspomene koje će trajati.