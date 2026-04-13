Spektakl kod Imotskog! Održat će se utrka puževa

Biorine će 18. travnja postati mjesto neobičnog i zabavnog događaja koji spaja tradiciju, gastronomiju i dobru zabavu. Na Trgu Kažimira Abramovića, s početkom u 16 sati, održava se manifestacija “Špužijada Biorine”, a program donosi sadržaj za sve generacije.

U središtu događanja bit će utrka puževa, koja iz godine u godinu privlači sve veći broj znatiželjnika i sudionika. Uz natjecateljski dio, posjetitelje očekuje i bogata lutrija te gastronomska ponuda s pripremom puževa na više načina. Organizatori najavljuju i glazbeni program, a za atmosferu će biti zadužen bend Naranča koji će nastupiti uživo. Cijeli događaj održava se pod šatorom, piše Radio NU.

"Špužijada" u Biorinama profilirala se kao jedinstvena lokalna manifestacija koja okuplja posjetitelje iz cijele Imotske krajine, nudeći spoj tradicije, zabave i druženja na otvorenom.

Za dodatne informacije dostupna je kontakt linija organizatora na broj 098 697 897.