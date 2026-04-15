Studenti i poslodavci na jednom mjestu: Dan karijera Pomorskog fakulteta okupio 42 tvrtke

Danas se na Pomorskom fakultetu u Splitu održava Dan karijera. Manifestaciju koja je počela u 9 sati u auli fakulteta (Ruđera Boškovića 37), otvorili su prof. dr. sc. Ivan Peronja, dekan Pomorskog fakulteta, i prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan, prorektor za studente, nastavu i poslovanje Sveučilišta u Splitu.

Dan karijera studentima pruža jedinstvenu priliku da se upoznaju sa vodećim tvrtkama iz pomorske industrije. Tvrtke su se predstavile na štandovima, dok je njih 12 održalo i kratku prezentaciju u amfiteatru. Ova manifestacija omogućava izravnu komunikaciju između studenata i poslodavaca, s ciljem otkrivanja mogućnosti za zapošljavanje i razvoj karijere. Također, studenti imaju priliku informirati se o najnovijim trendovima u pomorstvu i razviti profesionalnu mrežu kontakata.

"Ovo je već sedma godina u nizu, rekordna po broju izlagača - 42 tvrtke iz pomorskog gospodarstva. Najvećim dijelom su to naše nastavne baze jer imamo ugovor o poslovnoj suradnji s njima. Ovo je lijepa prilika da naših 1.100 studenata ostvari prvi kontakt s budućim poslodavcima. Naši studenti su različitih smjerova - nautika, strojarstvo, pomorski menadžment, jahte i marine. Za svakoga od njih će biti prilike da porazgovaraju sa budućim poslodavcima, a turistička sezona je pred vratima i mnogi od naših studenata rade tijekom turističke sezone, pa će i oni mlađi studenti, s prve i druge godine, imati priliku porazgovarat sa studentima koji već imaju iskustva u privatnom sektoru", kaže dekan Peronja.

Pomorci se dosta brzo zapošljavaju.

"Brzo se zapošljavaju, ali vidite u kakvim su svakodnevno problemima, primjerice s Hormuškim tjesnacem. Taj sigurnosni aspekt je sve izraženiji. Prema podacima Europske agencije za pomorsku sigurnost šest posto ukupnog kadra u časničkom i zapovjednom lancu u svjetskim kompanijama i na brodovima su Hrvati. To je velika stvar s obzirom na veličinu i brojnost našeg naroda, to je uistinu respektabilno. Mi smo kao županija prvi po nautičkom turizmu. Grčka i Hrvatska se prate, dijelimo svake godine prvo i drugo mjesto. 40 posto ukupnog nautičkog turizma je u Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je velika prilika za naše studente jahta, marina i pomorskog menadžmenta, da i oni steknu iskustvo. Ovo sajmovi u našoj okolini su također prilika za naše studente, to su sve naše nastavne baze. Vjerujem da smo ostvarili jedan od strateških ciljeva, a to je povezivanja znanosti, struke i gospodarstva", zaključio je dekan.

Na ovaj način studenti se mogu upoznati s poslovima koje će u budućnosti raditi.

"Svako moderno sveučilište počiva na tri stupa - nastava, znanost i struka. Uvijek su fakulteti sa inžinjerskim predznakom nosioci tog trećeg stupa i prakse, a ovo događanje definitivno naš Pomorski fakultet svrstava uz rame najmodernijih i najjačih institucija po cijelom svijetu. Ovo je događanje u kojem je, pod pokroviteljstvom fakulteta, organiziran match making između studenata i poslodavaca odnosno predstavnika nastavnih baza, a njih je danas kako čujem čak 42. Možemo reći da je stvar prestiža u svijetu ovih pomorskih firmi biti ovdje, ta činjenica govori sama po sebi koliko je naš Pomorski fakultet prerastao stare okvire i postao dominantna visokoškolska institucija u cijeloj regiji. Mislim da od ovog događanja koristi imaju i studenti i poslodavci - studenti imaju priliku upoznati potencijalne poslodavce sa opisom poslova koje bi radili budućnosti, a s druge strane poslodavci imaju mogućnost uvida u ono najbolje što nudi hrvatsko društvo. Mnoge firma koje nemaju taj kontakt sa sveučilištem izdvajaju silne novce za skautiranje, a firme koje su ovdje imaju na pladnju serviranu budućnost hrvatskog društva", kazao je prorektor Koceić-Bilan.