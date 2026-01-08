Spektakl: Evo s kim će Hrvatska odigrati prijateljske utakmice pred Svjetsko prvenstvo

Hrvatska nogometna reprezentacija u ožujku će odigrati dvije atraktivne prijateljske utakmice u Sjedinjenim Američkim Državama, u sklopu pripremne serije Put do 26, koja služi kao dio priprema za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Izabranici izbornika Zlatka Dalića boravit će u Orlandu, gdje će najprije igrati protiv Kolumbije u noći s 26. na 27. ožujka, s početkom u 1:30 po hrvatskom vremenu. Drugi susret na rasporedu je u noći s 31. ožujka na 1. travanj, kada će Hrvatska od 2:00 sati igrati protiv Brazila.

U istoj prijateljskoj seriji sudjeluje i Francuska, a protivnici Hrvatske nalaze se visoko na Fifinoj ljestvici – Brazil je trenutačno peta reprezentacija svijeta, dok je Kolumbija na 13. mjestu.

Brazil je najuspješnija reprezentacija u povijesti svjetskih prvenstava s pet osvojenih naslova i jedina je reprezentacija koja je nastupila na svim dosadašnjim Mundijalima. Kolumbiji će Svjetsko prvenstvo 2026. godine, kao i Hrvatskoj, biti sedmi nastup na završnici.

Izbornik Zlatko Dalić istaknuo je zadovoljstvo dogovorenim protivnicima.

– Drago mi je što smo za ožujak dogovorili ovako jake provjere jer ćemo dobiti najbolju sliku o tome u kakvoj smo formi tri mjeseca prije Svjetskog prvenstva i na čemu trebamo najviše raditi tijekom priprema. Taj termin uvijek koristimo i za jačanje zajedništva i atmosfere u momčadi, pa je dobro što ćemo biti na jednom mjestu, osjetiti malo Ameriku i igrati protiv suparnika s drukčijim stilom od europskog – rekao je Dalić.

Posebno se osvrnuo na snagu suparnika.

– O Brazilu ne treba puno govoriti, to je uvijek jedna od najjačih reprezentacija svijeta s jasnom ambicijom osvajanja naslova svjetskog prvaka. Kolumbija je također vrlo kvalitetna momčad, u kvalifikacijama je bila i ispred Brazila, tako da nas čekaju dva velika izazova na koja trebamo odgovoriti svojom kvalitetom, koju apsolutno imamo – zaključio je izbornik.